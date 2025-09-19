Прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 20 вересня 2025 року

Люди гуляють містом улітку. Фото ілюстративне: pixabay.com

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на суботу, 20 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Яка погода буде у Львові та на Львівщині 20 вересня

Уночі й уранці виникне туман. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура в регіональному центрі знизиться до +10...+12 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень у Львові потеплішає до +25...+27 °С, а на Львівщині — до +23...+28 °С.

Нагадаємо, 20 вересня майже по всій території України очікується тепла й малохмарна погода. Подекуди повітря прогріється до +27 °С.

Раніше Наталка Діденко прокоментувала чутки щодо снігу в Україні після 26 вересня. Така різка зміна погодних умов можлива лише в Карпатах і прилеглих регіонах.