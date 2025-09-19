Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Тепло, наче влітку — яка погода буде у Львові завтра

Тепло, наче влітку — яка погода буде у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 20:02
Прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 20 вересня 2025 року
Люди гуляють містом улітку. Фото ілюстративне: pixabay.com

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на суботу, 20 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде у Львові та на Львівщині 20 вересня 

Уночі й уранці виникне туман. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура в регіональному центрі знизиться до +10...+12 °С, а в області — до +10...+15 °С. Удень у Львові потеплішає до +25...+27 °С, а на Львівщині — до +23...+28 °С.

Нагадаємо, 20 вересня майже по всій території України очікується тепла й малохмарна погода. Подекуди повітря прогріється до +27 °С.

Раніше Наталка Діденко прокоментувала чутки щодо снігу в Україні після 26 вересня. Така різка зміна погодних умов можлива лише в Карпатах і прилеглих регіонах.

погода Львів синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації