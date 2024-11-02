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Тысяча Зеленского — что о такой выплате думают во Львове

2 ноября 2024 06:50
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Деньги от Зеленского - как потратят тысячу гривен львовяне
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую одноразовую выплату в размере 1 000 гривен для украинцев. Эти средства могут получить все граждане, включая детей, но назначение средств будет ограничено на конкретные нужды.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, будут ли они оформлять такую помощь и на что потратят деньги.

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Большинство опрошенных говорят, что перечислят эти средства на ВСУ. Остальные планируют потратить свою тысячу на оплату коммунальных услуг или собственные нужды.

"Я не буду оформлять, потому что я не удовлетворена нашим президентом и Верховной Радой. Эти средства, которые они раздают населению, нужно было раньше потратить на благоустройство страны, а сегодня для ВСУ", — говорит женщина.

"Честно, я даже об этом не думала. Я считала, что эти деньги только для пенсионеров. Но я буду оформлять и потрачу их на оплату коммунальных услуг", — добавляет опрошенная женщина.

"Однозначно я потрачу их на помощь ВСУ. По-моему, это сегодня самое важное", — отмечает львовянка.

"Буду оформлять эту выплату и потрачу деньги на развитие своих внуков", — говорит пенсионерка.

"Оформлю и потрачу на благотворительность, на наших защитников. Потому что кто-то эти деньги может потратить на себя, а я считаю, что военным сегодня они больше нужны", — отмечает женщина.

К слову, эти деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, транспорта, а также для поддержки украинского бизнеса через покупку отечественных книг и участие в культурных мероприятиях.

Кроме того, есть возможность задонатить эти средства на Вооруженные силы Украины. Получить выплату можно будет через специальную карточку "Национального кэшбека", которую украинцы смогут открыть в приложении "Дія" или в ведущих украинских банках, таких как ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и другие. Программу запланировано запустить в декабре, а потратить выплату можно будет в течение зимы.

Напомним, мы раньше писали, как одесситы потратят единовременную денежную помощь от Зеленского.

Мы также писали, почему не все пенсионеры смогут получить тысячу от Зеленского.

Украина украинцы деньги Львов президент финансовая помощь

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