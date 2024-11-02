Деньги от Зеленского - как потратят тысячу гривен львовяне

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую одноразовую выплату в размере 1 000 гривен для украинцев. Эти средства могут получить все граждане, включая детей, но назначение средств будет ограничено на конкретные нужды.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, будут ли они оформлять такую помощь и на что потратят деньги.

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Большинство опрошенных говорят, что перечислят эти средства на ВСУ. Остальные планируют потратить свою тысячу на оплату коммунальных услуг или собственные нужды.

"Я не буду оформлять, потому что я не удовлетворена нашим президентом и Верховной Радой. Эти средства, которые они раздают населению, нужно было раньше потратить на благоустройство страны, а сегодня для ВСУ", — говорит женщина.

"Честно, я даже об этом не думала. Я считала, что эти деньги только для пенсионеров. Но я буду оформлять и потрачу их на оплату коммунальных услуг", — добавляет опрошенная женщина.

"Однозначно я потрачу их на помощь ВСУ. По-моему, это сегодня самое важное", — отмечает львовянка.

"Буду оформлять эту выплату и потрачу деньги на развитие своих внуков", — говорит пенсионерка.

"Оформлю и потрачу на благотворительность, на наших защитников. Потому что кто-то эти деньги может потратить на себя, а я считаю, что военным сегодня они больше нужны", — отмечает женщина.

К слову, эти деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, транспорта, а также для поддержки украинского бизнеса через покупку отечественных книг и участие в культурных мероприятиях.

Кроме того, есть возможность задонатить эти средства на Вооруженные силы Украины. Получить выплату можно будет через специальную карточку "Национального кэшбека", которую украинцы смогут открыть в приложении "Дія" или в ведущих украинских банках, таких как ПриватБанк, Ощадбанк, monobank и другие. Программу запланировано запустить в декабре, а потратить выплату можно будет в течение зимы.

Напомним, мы раньше писали, как одесситы потратят единовременную денежную помощь от Зеленского.

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