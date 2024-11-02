Гроші від Зеленського — як витратять тисячу гривень львів'яни

Тисяча Зеленського — що про таку виплату думають у Львові
Президент України Володимир Зеленський анонсував нову одноразову виплату розміром 1 000 гривень для українців. Ці кошти зможуть отримати всі громадяни, включаючи дітей, але призначення коштів буде обмежено на конкретні потреби.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи будуть вони оформляти таку допомогу та на що витратять ці гроші.
Гроші для українців
Більшість опитаних кажуть, що перерахують ці кошти на ЗСУ. Інші планують витратити свою тисячу на оплату комунальних послуг чи власні потреби.
"Я не буду оформляти, тому що я не задоволена нашим президентом і Верховною Радою. Ці кошти, які вони роздають населенню, потрібно було раніше витратити на доброустрій країни, а сьогодні для ЗСУ", — каже жінка.
"Чесно, я навіть про це не думала. Я вважала, що ці гроші тільки для пенсіонерів. Але я буду оформляти і витрачу їх на оплату комунальних послуг", — додає опитана жінка.
"Однозначно я витрачу їх на допомогу ЗСУ. Як на мене, це сьогодні найважливіше", — наголошує львів'янка.
"Буду оформляти цю виплату і витрачу ці гроші на розвиток своїх внуків", — каже пенсіонерка.
"Оформлю і витрачу на благодійність, на наших захисників. Бо хтось ці гроші може витратити на себе, а я вважаю, що військовим сьогодні вони більше потрібні", — зазначає жінка.
До слова, ці гроші можна буде використати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, транспорту, а також для підтримки українського бізнесу через купівлю вітчизняних книжок та участь у культурних заходах.
Крім того, є можливість задонатити ці кошти на Збройні сили України.Отримати виплату можна буде через спеціальну картку "Національного кешбеку", яку українці зможуть відкрити в додатку "Дія" або в провідних українських банках, таких як ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та інші. Програму заплановано запустити у грудні, а витратити виплату можна буде протягом зими.
Нагадаємо, ми раніше писали, як одесити витратять одноразову грошову допомогу від Зеленського.
Ми також писали, чому не всі пенсіонери зможуть отримати тисячу від Зеленського.
Читайте Новини.LIVE!