Гроші від Зеленського — як витратять тисячу гривень львів'яни

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову одноразову виплату розміром 1 000 гривень для українців. Ці кошти зможуть отримати всі громадяни, включаючи дітей, але призначення коштів буде обмежено на конкретні потреби.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи будуть вони оформляти таку допомогу та на що витратять ці гроші.

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Більшість опитаних кажуть, що перерахують ці кошти на ЗСУ. Інші планують витратити свою тисячу на оплату комунальних послуг чи власні потреби.

"Я не буду оформляти, тому що я не задоволена нашим президентом і Верховною Радою. Ці кошти, які вони роздають населенню, потрібно було раніше витратити на доброустрій країни, а сьогодні для ЗСУ", — каже жінка.

"Чесно, я навіть про це не думала. Я вважала, що ці гроші тільки для пенсіонерів. Але я буду оформляти і витрачу їх на оплату комунальних послуг", — додає опитана жінка.

"Однозначно я витрачу їх на допомогу ЗСУ. Як на мене, це сьогодні найважливіше", — наголошує львів'янка.

"Буду оформляти цю виплату і витрачу ці гроші на розвиток своїх внуків", — каже пенсіонерка.

"Оформлю і витрачу на благодійність, на наших захисників. Бо хтось ці гроші може витратити на себе, а я вважаю, що військовим сьогодні вони більше потрібні", — зазначає жінка.

До слова, ці гроші можна буде використати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків, транспорту, а також для підтримки українського бізнесу через купівлю вітчизняних книжок та участь у культурних заходах.

Крім того, є можливість задонатити ці кошти на Збройні сили України.Отримати виплату можна буде через спеціальну картку "Національного кешбеку", яку українці зможуть відкрити в додатку "Дія" або в провідних українських банках, таких як ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та інші. Програму заплановано запустити у грудні, а витратити виплату можна буде протягом зими.

Нагадаємо, ми раніше писали, як одесити витратять одноразову грошову допомогу від Зеленського.

Ми також писали, чому не всі пенсіонери зможуть отримати тисячу від Зеленського.