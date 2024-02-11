Тысячелетний дуб со Львовской области претендует на титул Европейского дерева года

Тысячелетний дуб во Львовской области. Фото: Expand your knowledge

Тысячелетний дуб из Львовской области является претендентом на титул Европейского дерева года. Известно, что оно находится на территории церкви Михаила в селе Верин Стрыйского района.

Об этом сообщила прессслужба Департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА в Facebook.

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С 2011 года в феврале проходит онлайн-голосование за Европейское дерево года, которое организовала Ассоциация экологического партнерства. Поэтому в 2024 году Украину представляет тысячелетний дуб, который расположенный во Львовской области.

Молодежь возле тысячелетнего дуба во Львовской области. Фото: Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА

Кроме того, дерево получило статус ботанического памятника природы местного значения "Возрастный дуб". Он был предоставлен по решению сессии Львовского облсовета.

"К сожалению, мир открывает для себя Украину при трагических обстоятельствах. Но должны воспользоваться случаем и показать наши не только культурные, но и природные богатства. 1000-летний дуб с. Верин заслуживает стать известным наравне с другими европейскими "старожилами". Итак, давайте поддержим его своими голосами!" — призвала и.о. директора департамента Оксана Войтик.

Где можно проголосовать за украинское дерево

Отметим, что голосование за Европейское дерево 2024 продлится до 16:00 22 февраля. Отдать свой голос можно по ссылке.

Также известно, что голосование является тайным на протяжении всего времени. По состоянию на 8 февраля украинское дерево находится на девятом месте. Следующий результат будет оглашен уже 15 февраля.

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