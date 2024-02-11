Тисячолітній дуб зі Львівщини претендує на титул Європейського дерева року

Тисячолітній дуб у Львівській області. Фото: Expand your knowledge

Тисячолітній дуб з Львівської області є претендентом на титул Європейського дерева року. Відомо, що він знаходиться на території церкви Михайла в селі Верин Стрийського району.

Про це повідомила пресслужба Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА в Facebook.

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Що відомо про титул Європейського дерева

З 2011 року в лютому проходить онлайн-голосування за Європейське дерево року, яке організувала Асоціація екологічного партнерства. Тому в 2024 році Україну представляє тисячолітній дуб, що розташований на Львівщині.

Молодь біля тисячолітнього дубу на Львівщині. Фото: Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА

Крім того, дерево отримало статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Віковий дуб". Його було надано за рішенням сесії Львівської облради.

"На жаль, світ відкриває для себе Україну за трагічних обставин. Але мусимо скористатися нагодою і показати наші не лише культурні, а й природні багатства. 1000-літній дуб с. Верин заслуговує стати відомим нарівні з іншими європейськими "старожилами". Отже, давайте підтримаємо його своїми голосами!" — закликала т.в.о. директора департаменту Оксана Війтик.

Де можна проголосувати за українське дерево

Зазначимо, що голосування за Європейське дерево 2024 року триватиме до 16:00 22 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.

Також відомо, що голосуваня є таємним впродовж всього часу. Станом на 8 лютого українське дерево перебуває на дев'ятому місці. Наступний результат оголосять вже 15 лютого.

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