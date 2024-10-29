Рейтинг школ Львова по результатам НМТ 2024 года

Урок в школе. Фото: epochtimes.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году Национальный мультипредметный тест прошли учащиеся 150 школ и учебных заведений Львова. Результаты тестирования продемонстрировали, ученики которой школы добились наибольших успехов в обучении. Это позволяет определить, где во Львове предоставляют лучшее среднее образование.

Новини.LIVE рассказывают о 10 школах Львова, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.

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Что такое национальный мультипредметный тест и как его сдавали в 2024 году

В 2024 году украинские выпускники сдавали Национальный мультипредметный тест (НМТ), разработанный с учетом условий военного времени и заменяющий традиционное ВНО. Результаты этого экзамена необходимы для поступления в высшие учебные заведения страны.

В этом году составление НМТ стало обязательным даже для поступающих на творческие и спортивные специальности. Экзамен включает четыре предмета: три обязательных и один по выбору.

Обязательные предметы:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Предметы по выбору:

иностранный язык;

украинская литература;

физика;

химия;

биология;

география.

Для участия в конкурсном отборе необходимо набрать не менее 15% правильных ответов по каждому предмету. Минимальный порог для получения 100 рейтинговых баллов составлял:

5 правильных ответов — для математики, иностранного языка и физики,

6 — для химии,

7 — для украинского языка, литературы, географии и биологии,

8 — для истории Украины.

Эти критерии позволяли выпускникам получить итоговую оценку в диапазоне от 100 до 200 баллов и участвовать во вступительной кампании в украинские вузы.

Портал "Освіта.ua" подготовил рейтинг школ Львова на основе результатов НМТ, сданных выпускниками в 2024 году. При составлении рейтинга учитывались средний балл по всем предметам и общее количество экзаменов, проведенных в каждом учебном заведении.

ТОП-10 лучших школ Львова

ТОП-10 лучших школ Львова. Инфографика: Новини.LIVE

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

Львовский физико-математический лицей при Львовском национальном университете имени Ивана Франко основан в 1991 году по инициативе университета, Западного научного центра, а также управлений образования города и области. Это специализированное учебное заведение предназначено для обучения одаренных детей.

Лицей является общеобразовательным учреждением с углубленным изучением естественных наук, где учащиеся получают знания, превышающие государственный образовательный минимум. Лицей служит экспериментальной площадкой Львовского национального университета имени Ивана Франко и входит в Ассоциацию гимназий и лицеев Украины.

Профильные направления лицея:

физико-математический (с 7 класса);

физико-математический (с 8 класса);

химико-биологический (с 8 класса).

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Фото: lviv1256.com

Львовская гимназия "Евшан"

Согласно постановлению Львовского городского совета от 21 июня 2001 года, средняя общеобразовательная школа №79 с углубленным изучением математики была реорганизована во Львовскую гимназию "Евшан", которая стала ее правопреемником.

С 4 класса гимназия проводит профильное обучение по двум направлениям:

математика и экономика;

экономика и правоведение.

Львовская гимназия "Евшан". Фото: facebook.com

Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника"

Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" — старейшая гимназия с преподаванием на украинском языке. Она была основана по указу императора Иосифа II 24 октября 1784 как часть Львовского университета (Академии), что и определило ее название — академическая гимназия.

В 1939 гимназию превратили в среднюю общеобразовательную школу (средняя школа №1). В период 1941-1944 годов она снова функционировала как украинская гимназия. В 1993 году учебное заведение было возрождено и возобновлено свою работу. Гимназия поддерживает тесную связь с Национальным университетом "Львовская политехника".

Учебное заведение активно сотрудничает со школами в разных странах, включая Австрию и Германию. Ученики гимназии регулярно принимают участие в городских и Всеукраинских олимпиадах, занимая призовые места.

Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника". Фото: wikimedia.org

"Первый Инновационный Частный Львовский Лицей"

"Первый Инновационный Частный Львовский Лицей" был основан на базе школы ThinkGlobal Lviv. В учебном заведении используется английский язык в каждой дисциплине и используются элементы американской системы образования. Кроме стандартных предметов, учащиеся изучают финансовую грамотность, инженерные науки, технологии, языки программирования и глобальные вызовы современного мира.

После окончания учебы ученики получают два аттестата — украинский и американский, что открывает возможность поступления в вузы США.

Обучение происходит с использованием ноутбуков, предоставленных лицеем. В классе работают два преподавателя, а количество учащихся не превышает 15 человек. Каждый ребенок имеет ментора, которого он выбирает самостоятельно. Для удобства родителей и учащихся организован видеонаблюдение, а также развозка из любого района Львова.

Домашних задач нет, а вместо них предусмотрено участие в 20 кружках по выбору. Учебное заведение также использует систему внутренней мотивации: учащиеся зарабатывают "кепсы" — школьную валюту, которую можно обменять на разные призы.

Стоимость обучения:

В месяц: 500 долларов;

В год: 6 000 долларов

Дополнительно оплачивается единовременный фиксированный вводный взнос на сумму 500 долларов.

"Инженерно-экономическая школа — Львовский экономический лицей"

Среди преимуществ учебного заведения:

просторные и современные аудитории, оснащенные необходимой техникой, компьютерные классы и доступ в Интернет;

библиотека с фондом 15 тысяч учебников, художественной и научной литературы, а также более 20 наименований периодических изданий; в распоряжении учащихся находятся читальный зал, актовый зал и конференц-зал;

жилые комнаты в общежитии, где созданы условия проживания, обучения и отдыха учащихся;

возможность заниматься научно-исследовательской работой под руководством преподавателей ведущих вузов Львова и участвовать в студенческих и научных конференциях;

подготовка и участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и интеллектуальных играх;

психологическая служба, которая проводит диагностику, коррекционную работу, консультации и оказывает информационную поддержку.

"Инженерно-экономическая школа — Львовский экономический лицей". Фото: ratelist.top

Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко была основана в июле 1992 года как Львовская гуманитарная гимназия для юношей. В 1996 году она была реорганизована во Львовскую государственную гуманитарную гимназию при Львовском государственном университете имени Ивана Франко, а в 1999 получила свое нынешнее название. Среди приоритетов учебного заведения — развитие интеллектуальных способностей учащихся и обеспечение высокого уровня знаний, формирование научных представлений и раскрытие потенциала.

Гимназия специализируется на углубленном изучении гуманитарных дисциплин, включая:

иностранные языки (английский — углубленный, немецкий, польский и латинский);

историю;

правоведение;

географию;

украинский язык и литературу.

Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Фото: facebook.com

Лицей имени Василия Симоненко

Учебное заведение было основано в 1983 году. В октябре того же года школа приобрела статус специализированного с углубленным изучением немецкого языка. Немецкий язык изучают с первого класса, а с пятого года обучение учащиеся начинают осваивать английский язык.

С 2019 года школа приобрела статус DSD (Deutsches Sprachdiplom), что позволяет учащимся сдавать экзамены DSD I и DSD II. В 2018 году в рамках образовательной реформы начали функционировать классы НУШ (Новая украинская школа) по обновленным учебным программам.

Для занятий спортом и активного отдыха в распоряжении учащихся есть бассейн и два спортивных зала, которые позволяют заниматься разными видами физической активности.

Лицей имени Василия Симоненко. Фото: facebook.com

Литей №8

Лицей № 8 — это общеобразовательное учебное заведение III степени с углубленным изучением немецкого языка, расположенное в историческом центре Львова.

Школа была основана в 1818 году при доминиканском монастыре. С самого начала немецкий язык был основным языком обучения, но украинский также был обязательным. До 1939 гимназия имела имя польского историка и драматурга Кароля Шайнохи, который был ее выпускником. В это же время здесь учился и Станислав Лем.

Лицей №8. Фото: facebook.com

Лицей №81 имени Петра Сагайдачного

В 1978 году была открыта средняя школа №81 с уклоном на спортивное направление. В 1990 году решением исполкома Львовского областного совета школе было присвоено имя Петра Конашевича-Сагайдачного. В 1996 году школа приобрела новый статус, начав углубленное изучение английского языка с 1 класса.

В 2018 году учебное заведение получило название имени Петра Сагайдачного Львовского городского совета. Целью учреждения является всестороннее развитие ребенка как личности и члена общества, раскрытие его талантов, интеллектуальных, творческих и физических способностей, а также формирование ценностей и компетенций, необходимых для успешной самореализации.

Лицей №81 им. Петра Сагайдачного. Фото: facebook.com

Частная средняя ОШ-гимназия "Возрождение"

Частная школа "Возрождение" предлагает полный день обучения для учащихся с 1 по 11 класс. Начальная школа реализует педагогический эксперимент "Комплексная программа развития "Росток".

Школа предоставляет трехразовое питание, а также эстетические, вокальные и спортивные кружки и факультативы. Английский язык преподается с 1 класса, французский и немецкий — с 5 класса. С 8 класса вводятся основы предпринимательской деятельности, а информатика — со 2 класса.

Напомним, Одесский университет попал в международный рейтинг Times Higher Education. Также в рейтинговую таблицу включили киевский Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца и Ивано-Франковский национальный университет Прикарпатья имени Василия Стефаника.

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