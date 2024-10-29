Рейтинг шкіл Львова за результатами НМТ 2024 року

Урок у школі. Фото: epochtimes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2024 році Національний мультипредметний тест пройшли учні 150 шкіл та навчальних закладів Львова. Результати тестування продемонстрували, учні якої школи досягли найбільших успіхів у навчанні. Це дозволяє визначити, де у Львові надають найкращу середню освіту.

Новини.LIVE розповідають про 10 шкіл Львова, учні яких найкраще складали національний мультипредметний тест.

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Що таке національний мультипредметний тест та як його складали у 2024 році

У 2024 році українські випускники складали Національний мультипредметний тест (НМТ), що розроблений з урахуванням умов воєнного часу та замінює традиційне ЗНО. Результати цього іспиту необхідні для вступу до вищих навчальних закладів країни.

Цього року складання НМТ стало обов'язковим навіть для вступників на творчі та спортивні спеціальності. Іспит включає чотири предмети: три обов'язкові та один на вибір.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Предмети на вибір:

іноземна мова;

українська література;

фізика;

хімія;

біологія;

географія.

Для участі у конкурсному відборі потрібно набрати щонайменше 15% правильних відповідей з кожного предмета. Мінімальний поріг для отримання 100 рейтингових балів складав:

5 правильних відповідей — для математики, іноземної мови та фізики,

6 — для хімії,

7 — для української мови, літератури, географії та біології,

8 — для історії України.

Ці критерії дозволяли випускникам отримати підсумкову оцінку в діапазоні від 100 до 200 балів та брати участь у вступній кампанії до українських вишів.

Портал "Освіта.ua" підготував рейтинг шкіл Львова на основі результатів НМТ, зданих випускниками у 2024 році. Під час складання рейтингу враховувалися середній бал з усіх предметів та загальна кількість іспитів, проведених у кожному навчальному закладі.

ТОП-10 найкращих шкіл Львова

ТОП-10 найкращих шкіл Львова. Інфографіка: Новини.LIVE

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка було засновано у 1991 році з ініціативи університету, Західного наукового центру, а також управлінь освіти міста та області. Цей спеціалізований навчальний заклад призначений для навчання обдарованих дітей.

Ліцей є загальноосвітнім закладом з поглибленим вивченням природничих наук, де учні отримують знання, що перевищують державний освітній мінімум. Ліцей слугує експериментальним майданчиком Львівського національного університету імені Івана Франка та входить до Асоціації гімназій та ліцеїв України.

Профільні напрямки ліцею:

фізико-математичний (з 7 класу);

фізико-математичний (з 8 класу);

хіміко-біологічний (з 8 класу).

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Фото: lviv1256.com

Львівська гімназія "Євшан"

Згідно з постановою Львівської міської ради від 21 червня 2001 року, середню загальноосвітню школу №79 з поглибленим вивченням математики було реорганізовано у Львівську гімназію "Євшан", яка стала її правонаступником.

З 4 класу гімназія проводить профільне навчання за двома напрямками:

математика та економіка;

економіка та правознавство.

Львівська гімназія "Євшан". Фото: facebook.com

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" — найстаріша гімназія з викладанням українською мовою. Вона була заснована за указом цісаря Йосифа II 24 жовтня 1784 року як частина Львівського університету (Академії), що й визначило її назву — академічна гімназія.

У 1939 році гімназію перетворили на середню загальноосвітню школу (середня школа №1). У період 1941-1944 років вона знову функціонувала як українська гімназія. У 1993 році навчальний заклад було відроджено та відновило свою роботу. Гімназія підтримує тісні зв'язки із Національним університетом "Львівська політехніка".

Навчальний заклад активно співпрацює зі школами у різних країнах, у тому числі в Австрії та Німеччині. Учні гімназії регулярно беруть участь у міських та Всеукраїнських олімпіадах, займаючи призові місця.

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка". Фото: wikimedia.org

"Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей"

Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей було засновано на базі школи ThinkGlobal Lviv. У навчальному закладі застосовується англійська мову в кожній дисципліні та використовуються елементи американської системи освіти. Окрім стандартних предметів, учні вивчають фінансову грамотність, інженерні науки, технології, мови програмування та глобальні виклики сучасного світу.

Після закінчення навчання учні отримують два атестати — український та американський, що відкриває можливість вступу до вишів США.

Навчання відбувається з використанням ноутбуків, наданих ліцеєм. У класі працюють два викладачі, а кількість учнів не перевищує 15 осіб. Кожна дитина має ментора, якого вона обирає самостійно. Для зручності батьків та учнів організовано відеонагляд, а також розвезення з будь-якого району Львова.

Домашніх завдань немає, а замість них передбачено участь у 20 гуртках на вибір. Навчальний заклад також використовує систему внутрішньої мотивації: учні заробляють "кепси" — шкільну валюту, яку можна обміняти на різні призи.

Вартість навчання:

За місяць: 500 доларів;

За рік: 6 000 доларів

Додатково оплачується одноразовий фіксований вступний внесок у сумі 500 доларів.

"Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей"

Серед переваг навчального закладу:

просторі та сучасні аудиторії, оснащені необхідною технікою, комп'ютерні класи та доступ до Інтернету;

бібліотека з фондом у 15 тисяч підручників, художньої та наукової літератури, а також понад 20 найменувань періодичних видань; у розпорядженні учнів знаходяться читальний зал, актовий зал та конференц-зал;

житлові кімнати у гуртожитку, де створено умови для проживання, навчання та відпочинку учнів;

можливість займатися науково-дослідною роботою під керівництвом викладачів провідних вишів Львова та брати участь у студентських та наукових конференціях;

підготовка та участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах та інтелектуальних іграх;

психологічна служба, яка проводить діагностику, корекційну роботу, консультації та надає інформаційну підтримку.

"Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей". Фото: ratelist.top

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Класичну гімназію при Львівському національному університеті імені Івана Франка було засновано у липні 1992 року як Львівську гуманітарну гімназію для юнаків. 1996 року вона була реорганізована у Львівську державну гуманітарну гімназію при Львівському державному університеті імені Івана Франка, а 1999 року отримала свою нинішню назву. Серед пріоритетів навчального закладу — розвиток інтелектуальних здібностей учнів та забезпечення високого рівня знань, формування наукових уявлень та розкриття потенціалу.

Гімназія спеціалізується на поглибленому вивченні гуманітарних дисциплін, включаючи:

іноземні мови (англійська — поглиблено, німецька, польська та латинська);

історію;

правознавство;

географію;

українська мова та літературу.

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Фото: facebook.com

Ліцей імені Василя Симоненка

Навчальний заклад було засновано 1983 року. У жовтні того ж року школа набула статусу спеціалізованої з поглибленим вивченням німецької мови. Німецьку мову вивчають з першого класу, а з п'ятого року навчання учні починають освоювати англійську мову.

З 2019 року школа набула статусу DSD (Deutsches Sprachdiplom), що дозволяє учням складати іспити DSD I та DSD II. У 2018 році в рамках освітньої реформи розпочали функціонувати класи НУШ (Нова українська школа) за оновленими навчальними програмами.

Для занять спортом та активного відпочинку в розпорядженні учнів є басейн і два спортивні зали, які дозволяють займатися різними видами фізичної активності.

Ліцей імені Василя Симоненка. Фото: facebook.com

Ліцей №8

Ліцей № 8 — це загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з поглибленим вивченням німецької мови, розташований в історичному центрі Львова.

Школа була заснована в 1818 при домініканському монастирі. З самого початку німецька мова була основною мовою навчання, але українська також була обов'язковою. До 1939 року гімназія мала ім'я польського історика та драматурга Кароля Шайнохи, який був її випускником. У цей час тут навчався і Станіслав Лем.

Ліцей №8. Фото: facebook.com

Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного

У 1978 році було відкрито середню школу № 81 з ухилом на спортивний напрямок. В 1990 році, рішенням виконкому Львівської обласної ради, школі було надано ім'я Петра Конашевича-Сагайдачного. У 1996 році школа набула нового статусу, розпочавши поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу.

У 2018 році навчальний заклад отримав назву імені Петра Сагайдачної Львівської міської ради. Метою установи є всебічний розвиток дитини як особистості та члена суспільства, розкриття її талантів, інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей, а також формування цінностей та компетенцій, необхідних для успішної самореалізації.

Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного. Фото: facebook.com

Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження"

Приватна школа "Відродження" пропонує повний день навчання для учнів із 1 по 11 клас. Початкова школа реалізує педагогічний експеримент "Комплексна програма розвитку "Росток".

Школа надає триразове харчування, а також пропонує естетичні, вокальні та спортивні гуртки та факультативи. Англійська мова викладається з 1 класу, французька та німецька — з 5 класу. З 8 класу запроваджуються основи підприємницької діяльності, а інформатика — з 2 класу.

Нагадаємо, Одеський університет потрапив до міжнародного рейтингу Times Higher Education. Також до рейтингової таблиці включили київський Національний медичний університет імені О. О. Богомольця та Івано-Франківський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

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