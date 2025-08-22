Видео
Главная Львов Трагедия в Карпатах — турист из Бахмута погиб в походе

Трагедия в Карпатах — турист из Бахмута погиб в походе

Дата публикации 22 августа 2025 17:35
На Раховщине мужчина умер во время похода в горы
Поход в Карпаты. Фото: Kuluar

В Карпатах на Раховщине трагически погиб 26-летний житель Бахмута. Мужчина травмировался во время похода недалеко от села Круглый, и несмотря на все усилия спасателей, спасти его не удалось.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Трагический поход в горы

По информации ГСЧС, сигнал о помощи поступил от отца пострадавшего, который сообщил о плохом самочувствии сына и передал его координаты. Спасатели прибыли на место и сначала нашли только личные вещи и телефон молодого человека. Впоследствии его обнаружили в нескольких метрах в горном обрыве в тяжелом состоянии.

Трагедия в Карпатах — турист из Бахмута погиб в походе - фото 1
Трагедия в Карпатах. Фото: Новини.LIVE Львов

Спасатели достали травмированного из обрыва, оказали ему домедицинскую помощь и начали транспортировку к автомобилю. Однако по дороге у мужчины остановилось дыхание. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, жизнь 26-летнего туриста спасти не удалось.

Напомним, что в Италии оштрафовали туриста, который во время посещения Археологического парка Помпеи пытался вынести камешки и фрагменты кирпича с исторического памятника.

Ранее мы также информировали, что в Египте туристы из РФ едва не погибли после пищевого отравления. Женщина из страны-агрессора обвинила администрацию ресторана отеля.

Карпаты ГСЧС горы Бахмут Карпаты Львов
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
