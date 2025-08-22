На Раховщине мужчина умер во время похода в горы

Поход в Карпаты. Фото: Kuluar

В Карпатах на Раховщине трагически погиб 26-летний житель Бахмута. Мужчина травмировался во время похода недалеко от села Круглый, и несмотря на все усилия спасателей, спасти его не удалось.

Трагический поход в горы

По информации ГСЧС, сигнал о помощи поступил от отца пострадавшего, который сообщил о плохом самочувствии сына и передал его координаты. Спасатели прибыли на место и сначала нашли только личные вещи и телефон молодого человека. Впоследствии его обнаружили в нескольких метрах в горном обрыве в тяжелом состоянии.

Трагедия в Карпатах. Фото: Новини.LIVE Львов

Спасатели достали травмированного из обрыва, оказали ему домедицинскую помощь и начали транспортировку к автомобилю. Однако по дороге у мужчины остановилось дыхание. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, жизнь 26-летнего туриста спасти не удалось.

