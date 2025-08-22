Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Трагедія в Карпатах — турист із Бахмута загинув у поході

Трагедія в Карпатах — турист із Бахмута загинув у поході

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 17:35
На Рахівщині чоловік помер під час походу в горах
Похід у Карпати. Фото: Kuluar

У Карпатах на Рахівщині трагічно загинув 26-річний житель Бахмута. Чоловік травмувався під час походу неподалік села Круглий, і попри всі зусилля рятувальників, врятувати його не вдалося.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Трагічний похід у горах

За інформацією ДСНС, сигнал про допомогу надійшов від батька постраждалого, який повідомив про погане самопочуття сина та передав його координати. Рятувальники прибули на місце та спершу знайшли лише особисті речі і телефон молодого чоловіка. Згодом його виявили за кілька метрів у гірському урвищі у важкому стані.

Трагедія в Карпатах — турист із Бахмута загинув у поході - фото 1
Трагедія у Карпатах. Фото: Новини.LIVE Львiв

Рятувальники дістали травмованого з урвища, надали йому домедичну допомогу і почали транспортування до автомобіля. Однак дорогою у чоловіка зупинилося дихання. Попри проведені реанімаційні заходи, життя 26-річного туриста врятувати не вдалося.

Нагадаємо, що в Італії оштрафували туриста, який під час відвідування Археологічного парку Помпеї намагався винести камінчики та фрагменти цегли з історичної пам’ятки. 

Раніше ми також інформували, що у Єгипті туристи з РФ ледь не загинули після харчового отруєння. Жінка з країни-агресора звинуватила адміністрацію ресторану готелю.

Карпати ДСНС гори Бахмут Карпати Львів
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації