На Рахівщині чоловік помер під час походу в горах

Похід у Карпати. Фото: Kuluar

У Карпатах на Рахівщині трагічно загинув 26-річний житель Бахмута. Чоловік травмувався під час походу неподалік села Круглий, і попри всі зусилля рятувальників, врятувати його не вдалося.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Трагічний похід у горах

За інформацією ДСНС, сигнал про допомогу надійшов від батька постраждалого, який повідомив про погане самопочуття сина та передав його координати. Рятувальники прибули на місце та спершу знайшли лише особисті речі і телефон молодого чоловіка. Згодом його виявили за кілька метрів у гірському урвищі у важкому стані.

Трагедія у Карпатах. Фото: Новини.LIVE Львiв

Рятувальники дістали травмованого з урвища, надали йому домедичну допомогу і почали транспортування до автомобіля. Однак дорогою у чоловіка зупинилося дихання. Попри проведені реанімаційні заходи, життя 26-річного туриста врятувати не вдалося.

Нагадаємо, що в Італії оштрафували туриста, який під час відвідування Археологічного парку Помпеї намагався винести камінчики та фрагменти цегли з історичної пам’ятки.

Раніше ми також інформували, що у Єгипті туристи з РФ ледь не загинули після харчового отруєння. Жінка з країни-агресора звинуватила адміністрацію ресторану готелю.