Во Львове суд оштрафовал предпринимателя, который пьяным трижды предлагал взятку полицейскому

Доллары. Иллюстративное фото: reinform.com

Франковский районный суд Львова признал виновным предпринимателя Ивана Гриныка в предложении взятки полицейскому и оштрафовал на 34 тысячи гривен. Обвиняемый в декабре 2023 года был пьян за рулем, и когда его остановили полицейские, трижды пытался дать взятку во избежание ответственности.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали следствия

Согласно материалам дела, Иван Гриник из села Погорцы Самборского района вечером 1 декабря 2023 года на улице Любинской во Львове остановил инспектор патрульной полиции.

Предприниматель управлял автомобилем под хмельком. Гриник пытался избежать ответственности и предложил инспектору 400 долларов взятки.

Фигурант вторично пытался дать полицейскому 500 долларов у медицинского центра на улице Кульпарковской. К слову, водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Впоследствии Иван Гринык подошел к служебному авто патрульным и снова предложил 500 долларов. Полицейский отказался и составил на него административный протокол о пьяном вождении.

Во время судебных заседаний Иван Гринык полностью признал вину и раскаялся. Судья Юлия Марков признала его виновным в предложении взятки и оштрафовала на 34 тысячи гривен.

Более того, суд конфисковал в доход государства 500 долларов. Приговор можно обжаловать во Львовском апелляционном суде.

Предпринимателя Гриныка раньше уже останавливали пьяным за рулем

Отметим, что по данным издания Zaxid.net, в январе 2024 года Железнодорожный райсуд признал Ивана Гриника виновным в пьяном вождении и оштрафовал на 17 тысяч гривен и в год лишил водительских прав.

Кроме этого, в 2018 году Сколевский райсуд оштрафовал Ивана Гриника на 10,2 тысяч гривен за вождение под наркотиками и на год запретил управлять транспортом.

В 2015 году мужчину останавливали пьяным в городе Сколе и также на год лишали водительских прав.

Напомним,в Одессе задержан сотрудник Киевского районного ТЦК и СП за взяточничество. По некоторым данным, речь идет об Алексее Макарском, фигурировавшем в скандальных видео со случаями принудительной мобилизации в городе.

Раньше Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в размере 12 миллионов гривен залога киевскому адвокату, которого разоблачили на попытке дать взятки представителям НАБУ и САП. Кроме того, ему запрещено покидать Киев, он обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Также мы писали, что адвоката из столичной компании "Миллер" Алексея Носова разоблачили на взятке в размере 200 тысяч долларов. В фирме заявили, что "не ожидали такого от члена команды даже на уровне следственной версии".