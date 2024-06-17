У Львові суд оштрафував підприємця, який п'яним тричі пропонував хабар поліцейському

Долари. Ілюстративне фото: reinform.com

Франківський районний суд Львова визнав винним підприємця Івана Гриника у пропозиції хабара поліцейському й оштрафував на 34 тисячі гривень. Обвинувачений у грудні 2023 року був п'яним за кермом, і коли його зупинили поліцейські, тричі намагався дати хабар, щоб уникнути відповідальності.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі слідства

Згідно з матеріалами справи, Івана Гриника з села Погірці Самбірського району ввечері 1 грудня 2023 року на вулиці Любінській у Львові зупинив інспектор патрульної поліції.

Підприємець керував автомобілем напідпитку. Гриник намагався уникнути відповідальності й запропонував інспектору 400 доларів хабара.

Фігурант вдруге намагався дати поліцейському 500 доларів біля медичного центру на вулиці Кульпарківській. До слова, водій відмовився пройти медичний огляд. Згодом Іван Гриник підійшов до службового авто патрульних і знову запропонував 500 доларів. Поліцейський відмовився та склав на нього адміністративний протокол про п'яне водіння.

Під час судових засідань Іван Гриник повністю визнав провину й розкаявся. Суддя Юлія Марків визнала його винним у пропозиції хабара й оштрафувала на 34 тисячі гривень.

Більше того, суд конфіскував в дохід держави 500 доларів. Вирок ще можливо оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Підприємця Гриника раніше вже зупиняли п'яним за кермом

Зазначимо, що за даними видання Zaxid.net, у січні 2024 року Залізничний райсуд визнав Івана Гриника винним у п'яному водінні й оштрафував на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійських прав.

Крім цього, у 2018 році Сколівський райсуд оштрафував Івана Гриника на 10,2 тисячі гривень за водіння під наркотиками й на рік заборонив керувати транспортом.

У 2015 році чоловіка зупиняли п'яним у місті Сколе і також на рік позбавляли водійських прав.

Нагадаємо, в Одесі затримали співробітника Київського районного ТЦК та СП за хабарництво. За деякими даними, йдеться про Олексія Макарського, який фігурував у скандальних відео з випадками примусової мобілізації у місті.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 12 мільйонів гривень застави київському адвокату, якого викрили на спробі дати хабара представникам НАБУ та САП. Окрім того, йому заборонено покидати Київ, він зобов'язаний здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Також ми писали, що адвоката зі столичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на хабарі в розмірі 200 тисяч доларів. У фірмі заявили, що "не очікували такого від члена команди навіть на рівні слідчої версії".