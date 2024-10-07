Прогноз погоды во Львове на завтра, 8 октября, от синоптиков.

Люди идут в сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 8 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура в регионе составляет +21 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода во Львовской области 8 октября

Завтра во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не предполагают, но утром и ночью будет слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +4...+9 °C, днем показатели возрастут до +16...+21 °C.

Прогноз погоды в Украине 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львове 8 октября

Во Львове завтра будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 3 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +6...+8 °C, а днем показатели термометра будут показывать от +18...+20 °C.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 8 октября, в Харьковской области ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 8 октября будет в основном сухой.