Прогноз погоди у Львові на завтра, 8 жовтня, від синоптиків

Люди йдуть під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині у вівторок, 8 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Максимальна температура у регіоні становитиме +21 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають, але вранці та вночі буде слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +4...+9 °C, вдень показники зростуть до +16...+21 °C.

Прогноз погоди в Україні 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Львові 8 жовтня

У Львові завтра також буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 3 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6...+8 °C, а вдень показники термометра показуватимуть від +18...+20 °C.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, в Харківській області очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 8 жовтня буде переважно сухою.