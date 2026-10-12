ДТП в Чишках 11 октября во Львовской области: трое детей в больнице

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Национальная полиция Украины

На трассе «Киев-Чоп» недалеко от села Чишки во Львовской области в воскресенье, 11 октября, столкнулись три легковых автомобиля: ЗАЗ, Tesla и Peugeot. В результате крупного ДТП шесть человек были госпитализированы. Полиция Львовской области уже начала расследование обстоятельств ДТП.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции во Львовской области.

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Тройное ДТП во Львовской области

Во Львовском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. Около 17:50 в пятницу, 11 октября, на участке автомагистрали "Киев-Чоп" в пределах населенного пункта Чишки столкнулись автомобили ЗАЗ Vida, Tesla и Peugeot 5008.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: Нацполиция Украины

По предварительным данным правоохранителей, за рулем электрокара находился 50-летний житель Львова. Автомобилем ЗАЗ управлял его ровесник из Волынской области, а на Peugeot ехал 42-летний житель Тернопольской области.

Последствия столкновения на дороге. Фото: Нацполиция Украины

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть человек, которых доставили в больницы. Больше всего пострадали пассажиры автомобиля Peugeot 5008. Речь идет о жителях Тернопольской области: 42-летней женщине, 17-летней и 13-летней девочках, а также 7-летнем мальчике.

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Кроме того, медицинской помощи нуждались водитель ЗАЗ Vida и его 51-летняя пассажирка, которая также является жительницей Волыни.

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: Нацполиция Украины

Следователи отдела полиции №3, подчиняющегося Львовскому районному управлению полиции №2, приступили к установлению всех обстоятельств и причин столкновения. По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Действия виновника квалифицируются по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения правил безопасности дорожного движения.

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет до трех лет ограничения свободы. Кроме того, суд может лишить нарушителя водительских прав на срок до трех лет.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что на железнодорожной станции Подзамче произошла авария. Дизель-поезд маршрута Львов — Сокаль столкнулся с электровозом.

Также во Львовской области несколько дней назад под колеса грузовика MAN попал занесенный в Красную книгу европейский зубр. Зверь внезапно выбежал на проезжую часть прямо из леса и погиб от удара на месте, а сам грузовик получил механические повреждения.