ДТП у Чишках 11 жовтня в Львівській області: троє дітей у лікарні

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція України

На трасі "Київ-Чоп" поблизу села Чишки у Львівській області в неділю, 11 жовтня, зіткнулися три легковики: ЗАЗ, Tesla та Peugeot. Унаслідок масштабної аварії до лікарень потрапили шестеро людей. Поліція Львівщини вже розпочала розслідування обставин ДТП.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Національної поліції у Львівській області.

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Потрійна ДТП у Львівській області

У Львівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Близько о 17:50 у п'ятницю, 11 жовтня, на відрізку автомагістралі "Київ-Чоп" у межах населеного пункту Чишки зіткнулися транспортні засоби ЗАЗ Vida, Tesla та Peugeot 5008.

Медики надають допомогу постраждалим. Фото: Нацполіція України

За попередніми даними правоохоронців, за кермом електрокара перебував 50-річний мешканець Львова. Автомобілем ЗАЗ керував його одноліток із Волинської області, а на Peugeot їхав 42-річний житель Тернопільщини.

Наслідки зіткнення на дорозі. Фото: Нацполіція України

Унаслідок автотрощі тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, яких доставили до лікарень. Найбільше постраждали пасажири автомобіля Peugeot 5008. Йдеться про мешканців Тернопільської області: 42-річну жінку, 17-річну та 13-річну дівчат, а також 7-річного хлопчика.

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Крім того, медичної допомоги потребував водій ЗАЗ Vida та його 51-річна пасажирка, яка також є жителькою Волині.

Машини мають серйозні пошкодження. Фото: Нацполіція України

Слідчі відділу поліції №3, який підпорядковується Львівському районному управлінню поліції №2, розпочали роботу над встановленням усіх деталей та причин зіткнення. За фактом автопригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Дії винуватця кваліфікують за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху.

Максимальне покарання, передбачене цією статтею, становить до трьох років обмеження волі. Додатково суд може позбавити порушника водійських прав на строк до трьох років.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що на залізничній станції Підзамче сталася аварія. Дизель-поїзд сполученням Львів — Сокаль зіткнувся з електровозом.

Також у Львівській області кілька днів тому під колеса вантажівки MAN потрапив червонокнижний європейський зубр. Звір раптово вибіг на проїжджу частину просто з лісу й загинув від удару на місці, а сама вантажівка зазнала механічних пошкоджень.