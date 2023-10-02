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Трем бойцам из Львовской области президент присвоил звание Героя Украины посмертно

2 октября 2023 17:43
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Трем бойцам из Львовщины президент присвоем звание Героя Украины посмертно
Удостоверение Героя Украины. Фото: Пщщпду
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно трем бойцам из Львовской области. Двое воинов львовской 125-й бригады ТрО получили высшую государственную награду "Золотая Звезда" (посмертно).

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной админстрации Максим Козицкий.

"За личное мужество и героизм"

"Указами президента от 29 сентября бойцам присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу ", — говорится в сообщении.

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Что известно о Героях

Тарас Чайка пошел на войну добровольцем в первые дни полномасштабной войны. Был командиром отдельного разведывательного взвода 125-й бригады. 16 апреля прошлого года получил звание "лейтенант". Погиб 2 ноября 2022 года в бою с оккупантами в Донецкой области. Ему было 29 лет.

Тарас Чайка. Фото: Максим Козицкий
Тарас Чайка. Фото: Максим Козицкий

19-летний Павел Думанский также ушел в армию добровольцем после полномасштабного нападения России. Погиб 20 ноября 2022 года, прикрыв собой собратьев.

Павел Думанский. Фото: Максим Козицкий
Павел Думанский. Фото: Максим Козицкий

28-летний Иван Павлишин из села Заверещица во Львовской области был сержантом 24-й механизированной бригады имени короля Даниила. Воевал с российскими оккупантами с 2014 года. Весной 2022 года в боях под Попасной получил тяжелое осколочное ранение глаза, однако после операций и краткосрочной реабилитации вернулся на передовую. Погиб во время минометных обстрелов 20 декабря 2022 года возле Бахмута. Полный кавалер ордена "За мужество", а теперь и Герой Украины.

Иван Павлышин. Фото: Хмельницкий университет
Иван Павлишин. Фото: Хмельницкий университет

Напомним, мы ранее писали, что Государство гарантирует право украинским военным на ряд денежных выплат. В частности, на дополнительное вознаграждение могут рассчитывать военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) и Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

Также мы писали, что на реализацию в Украине программ и мероприятий ветеранской политики в 2024 году запланированы бюджетные расходы в объеме 13 554,2 млн грн. Это вдвое больше, чем предусмотрено в текущем году.

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