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Трьом бійцям зі Львівщини президент присвоїв звання Героя України посмертно

2 жовтня 2023 17:43
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Трьом бійцям з Львівщини президент присвоїм звання Героя України посмертно
Посвідчення Героя України. Фото: Пщщпду
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно трьом бійцям з Львівської області. Двоє воїнів львівської 125-ї бригади ТрО отримали найвищу державну нагороду "Золота Зірка" (посмертно).

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адмінстрації Максим Козицький.

"За особисту мужність і героїзм"

"Указами президента від 29 вересня бійцям присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові"", — йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Героїв

Тарас Чайка пішов на війну добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Був командиром окремого розвідувального взводу 125-ї бригади. 16 квітня минулого року отримав звання "лейтенант". Загинув 2 листопада 2022 року у бою з окупантами на Донеччині. Йому було 29 років.

Тарас Чайка. Фото: Максим Козицький
Тарас Чайка. Фото: Максим Козицький

19-річний Павло Думанський також пішов у військо добровольцем після повномасштабного нападу Росії. Загинув 20 листопада 2022 року, прикривши собою побратимів.

Павло Думанський. Фото: Максим Козицький
Павло Думанський. Фото: Максим Козицький

28-річний Іван Павлишин із села Заверещиця на Львівщині був сержантом 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Воював з російськими окупантами з 2014 року. Навесні 2022 року у боях під Попасною отримав важке осколкове поранення ока, проте після операцій та короткотермінової реабілітації повернувся на передову. Загинув під час мінометного обстрілу 20 грудня 2022 року біля Бахмута. Повний кавалер ордена "За мужність", а тепер і Герой України.

Іван Павлишин. Фото: Хмельницький університет
Іван Павлишин. Фото: Хмельницький університет

Нагадаємо, ми раніше писали, що держава гарантує право українським військовим на низку грошових виплат. Зокрема, на додаткову винагороду можуть розраховувати військовослужбовці Національної гвардії України (НГУ) та Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Також ми писали, що на реалізацію в Україні програм та заходів ветеранської політики в 2024 році заплановані бюджетні видатки в обсязі 13 554,2 млн грн. Це удвічі більше, ніж передбачено у поточному році.

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