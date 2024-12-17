Центр протезирования во Львове — Зеленский пообщался с воинами

Владимир Зеленский в центре протезирования и реабилитации Superhumans. Фото: Офис Президента

Во Львове Президент Украины Владимир Зеленский посетил центр протезирования и реабилитации Superhumans. Этот центр полностью адаптирован для людей с инвалидностью и имеет новейшую лабораторию протезирования.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram во вторник, 17 декабря.

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Зеленский посетил центр Superhumans

Президент Украины пообщался с воинами и поблагодарил их за защиту страны. Зеленский отметил, что опыт такого центра важно масштабировать и не только на всю Украину, но и в других государствах.

"Отдельная благодарность — всех украинцев — тем, кто создал такую вселенную. Спасибо, что развиваете это важное направление протезирования и реабилитации и спасаете после ранений и наших защитников, и всех наших людей, пострадавших от российской агрессии", — отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время встречи речь шла об усилении Украины и ситуации на фронте.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров — дипломатическим или на поле боя. Однако это должно происходить только в сильной позиции.