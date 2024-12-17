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Це досвід для світу — Зеленський про центр протезування у Львові

17 грудня 2024 23:14
Ольга Антоновська - редактор
Центр протезування у Львові — Зеленський поспілкувався з воїнами
Володимир Зеленський у центрі протезування та реабілітації Superhumans. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

У Львові Президент України Володимир Зеленський відвідав центр протезування та реабілітації Superhumans. Цей центр повністю адаптований для людей з інвалідністю та має власну новітню лабораторію протезування.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив в Telegram у вівторок, 17 грудня.

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Президент України поспілкувався з воїнами та подякував їм за захист країни. Зеленський зазначив, що досвід такого центру важливо масштабувати не лише на всю Україну, а й в інші держави.

"Окрема вдячність — усіх українців — тим, хто створив такий всесвіт. Дякую, що розвиваєте цей важливий напрям протезування та реабілітації і рятуєте після поранень і наших захисників, і всіх наших людей, які постраждали від російської агресії", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі йшлося про підсилення України та ситуацію на фронті.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин — дипломатичних або на полі бою. Однак це має відбуватись тільки в сильній позиції.

Володимир Зеленський реабілітація протезування поранення військовослужбовці

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