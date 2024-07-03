История военного, потерявшего ноги на фронте, но не потерявшего веры в победу

Военный Андрей Соломин во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE

Он — ветеран АТО, офицер, военнослужащий 100-й отдельной механизированной бригады терробороны. Два месяца назад 34-летний Андрей Соломин из Луцка получил боевое ранение на фронте. Мужчина потерял обе ноги и сегодня восстанавливается во львовском госпитале.

О том, почему вступил в ряды ВСУ, как получил ранение и почему, по его мнению, украинская армия не готова к войне, и не только — читайте в материале Новини.LIVE.

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История бойца Андрея Соломина

До полномасштабного вторжения Андрей Соломин работал на фирме у своего друга. Всегда интересовался спортом, ходил в спортзал, а также занимался плаванием. Хотел быть в форме. И в 2014 году пошел воевать в АТО, а в феврале 2024-го вступил в ряды ВСУ.

Военный Андрей Соломин. Фото: Новини.LIVE

"Я не могу сказать, что у меня был большой опыт с 2014 года, но когда началась полномасштабная война, понял, что это не АТО. И я сделал то, что должен сделать каждый мужчина, — пошел в военкомат", — говорит Андрей.

Получил ранение на Авдеевском направлении

На фронте мужчина был командиром роты и о своем ранении говорит, что у него как у офицера не было другого выбора.

"Я знаю, что офицер должен быть с людьми. Когда ты заходишь на позицию, то офицер заходит первым, а выходит последним. Вот я последним и выходил", — добавляет военный.

Свое ранение он получил на Авдеевском направлении, близи села Новоалексеевка.

"Между Очеретно и Новоалексеевкой я получил ранение. Мы уже были в окружении врага. Комбат дал устный приказ отходить, но это не просто сказать людям, — отходим, это будет хаос для нас, а для врага плюс. Поэтому я рассказал всем, что делать, что миновать, что взорвать, чтобы врагу ничего не досталось", — отмечает мужчина.

"Еще в полете понял, что потерял ноги"

На выходе из села у военного под ногами взорвался вражеский снаряд.

"Когда произошел взрыв и я увидел свои две ноги в воздухе — а в такие мгновения время замедляется, — подлетел и упал, я думал, левую ногу еще можно спасти, а правую между ступней и коленом посередине просто обрезало. Тогда, еще в полете, до приземления, я понял, что ног у меня не будет", — вспоминает военный.

После ранения Андрея увезли в Мирноград. Он был в тяжелом состоянии, потерял много крови, а также пережил клиническую смерть.

"Если есть желание, то можно все пережить"

"Жена молодец, более позитивная. А родителям тяжело, конечно, но они не понимают, что если есть желание, то можно пережить все", — добавляет военный.

Небрежность украинской армии

Во Львове мужчина пережил еще несколько операций и проходит реабилитацию. Мечтает снова плавать. Но несмотря ни на что, он как военный не может смириться с небрежностью в армии.

"Я раньше служил в пехоте, и туда отправляют разных людей — от 18-летних детей до алкоголиков. И им надо выполнять боевые задания, но учить их времени нет. Мне обидно об этом говорить, но на 10-й год войны у нас нет обеспечения, нет нормальных бронежилетов, и мне за это стыдно", — отмечает офицер.

Сам зарабатываешь, сам покупаешь

Андрей говорит, что каждый солдат воюет за свои деньги, которые ему платит страна.

"Каждый парень в армии бронежилет ставит под кровать и покупает за свои деньги качественный, украинского производства. И так же с плитами. Тебе не выделяют ничего, ты воюешь за свои деньги: ремонтируешь машину, покупаешь экипировку. Это не новость, но это позор", — говорит военный.

"Турникет — это государственное имущество"

Он отмечает, что в Украине турникет является инвентарным имуществом и если ты его теряешь, то должен в пятикратном размере за него заплатить.

"Почему я должен за это платить? Много техники теряется, это понятно, это война, но почему у меня на балансе "висит" потерянная техника, а новую я взять не могу? И очень много таких моментов, которые тебе не дают нормально работать и воевать", — возмущается Андрей.

"Если мои ноги спасли жизнь людей, то пусть так и будет"

Военный верит в нашу победу, но добавляет, легче ее достичь, когда все работают вместе.

"Я верю в нашу победу, но гораздо легче воевать, когда видишь, что с тобой власть и с тобой люди. Я мечтаю увидеть океан и встретиться с ребятами. Мне задавали вопрос, если бы я мог что-то изменить в тот день, когда получил ранение, что бы я изменил? Я говорю — ничего, потому что если мои ноги стоят жизни 33 человек, которые вышли целыми и здоровыми, то пусть будет так", — убеждает военный.

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