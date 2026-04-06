Цены на АЗС во Львове: дизель подорожал на 5 гривен

Дата публикации 6 апреля 2026 13:23
АЗС во Львове. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 6 апреля, во Львове на автозаправочных станциях дизельное топливо прибавило в цене до 5 гривен в зависимости от марки. Операторы АЗС подняли стоимость как бюджетных, так и премиальных сортов топлива, причем стремительно дорожает дизель и бензин марки А-95.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС во Львове 6 апреля

Стоимость топлива распределилась следующим образом:

Сеть WOG:

Ціни на АЗС у Львові
Цены на АЗС WOG во Львове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Mustang 100 — 87,00 грн/л;
  • Mustang 95 — 80,00 грн/л;
  • А-95 — 77,00 грн/л;
  • Mustang+ ДТ — 94,90 грн/л;
  • ДТ Евро5 — 91,90 грн/л.

Сеть ОККО:

Читайте также:
Вартість палива у Львові 6 квітня
Стоимость топлива на АЗС "ОККО" во Львове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л;
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л;
  • ДТ Евро — 92,00 грн/л;
  • Газ — 49,90 грн/л.

Сеть UKRNAFTA:

Скільки коштує паливо у Львові на ТОП АЗС
Цены на АЗС UKRNAFTA во Львове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • 95 energy — 72,90 грн/л;
  • 95 — 69,90 грн/л;
  • 92 — 66,90 грн/л;
  • ДТ — 87,90 грн/л.

По сравнению с данными за пятницу, 3 апреля, на рынке наблюдается резкий рост цен. Наибольший рост цен есть на сети WOG: за выходные бензин А-95 и премиальный Mustang 95 подорожали на 2,00 грн, а дизельное топливо Mustang+ — сразу на 5,00 грн за литр (с 89,90 до 94,90 грн).

Цены на топливо на АЗС во Львовской области от 3 апреля. Фото: Минфин

В сети ОККО бензин марки А-95 прибавил в цене за выходные на 1,90 грн, а дизельное топливо подорожало на 2,10 грн.

Государственная "Укрнафта" также обновила ценники: бензин А-92 и А-95 выросли за субботу и воскресенье на 1,00 грн, тогда как дизельное топливо подорожало сразу на 3,00 грн за литр по сравнению с показателями конца прошлой недели.

Между тем, как исследовали журналисты Новини.LIVE, во Львове стремительно растут цены на популярные пасхальные продукты перед праздниками. Яйца, масло и куличи резко выросли в цене.

Также во Львове отреагировали на слухи, что в школы массово не ходят дети ВПО якобы из-за травли за их разговоры на русском. В частности директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк отрицает, что в школы не ходит около 50 тысяч учеников.

цены на топливо Львов АЗС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
