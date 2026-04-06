Цены на АЗС во Львове: дизель подорожал на 5 гривен

АЗС во Львове. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 6 апреля, во Львове на автозаправочных станциях дизельное топливо прибавило в цене до 5 гривен в зависимости от марки. Операторы АЗС подняли стоимость как бюджетных, так и премиальных сортов топлива, причем стремительно дорожает дизель и бензин марки А-95.

Цены на АЗС во Львове 6 апреля

Стоимость топлива распределилась следующим образом:

Сеть WOG:

Цены на АЗС WOG во Львове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Mustang 100 — 87,00 грн/л;

Mustang 95 — 80,00 грн/л;

А-95 — 77,00 грн/л;

Mustang+ ДТ — 94,90 грн/л;

ДТ Евро5 — 91,90 грн/л.

Сеть ОККО:

Читайте также:

Стоимость топлива на АЗС "ОККО" во Львове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Евро — 76,90 грн/л;

ДТ Евро — 92,00 грн/л;

Газ — 49,90 грн/л.

Сеть UKRNAFTA:

Цены на АЗС UKRNAFTA во Львове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

95 energy — 72,90 грн/л;

95 — 69,90 грн/л;

92 — 66,90 грн/л;

ДТ — 87,90 грн/л.

По сравнению с данными за пятницу, 3 апреля, на рынке наблюдается резкий рост цен. Наибольший рост цен есть на сети WOG: за выходные бензин А-95 и премиальный Mustang 95 подорожали на 2,00 грн, а дизельное топливо Mustang+ — сразу на 5,00 грн за литр (с 89,90 до 94,90 грн).

Цены на топливо на АЗС во Львовской области от 3 апреля. Фото: Минфин

В сети ОККО бензин марки А-95 прибавил в цене за выходные на 1,90 грн, а дизельное топливо подорожало на 2,10 грн.

Государственная "Укрнафта" также обновила ценники: бензин А-92 и А-95 выросли за субботу и воскресенье на 1,00 грн, тогда как дизельное топливо подорожало сразу на 3,00 грн за литр по сравнению с показателями конца прошлой недели.

