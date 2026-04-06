Ціни на АЗС у Львові: дизель подорожчав на 5 гривень
У понеділок, 6 квітня, у Львові на автозаправних станціях дизельне пальне додало в ціні до 5 гривень залежно від марки. Оператори АЗС підняли вартість як бюджетних, так і преміальних сортів пального, причому найстрімкіше дорожчає дизель та бензин марки А-95.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на АЗС у Львові 6 квітня
Вартість пального розподілилася наступним чином:
Мережа WOG:
- Mustang 100 — 87,00 грн/л;
- Mustang 95 — 80,00 грн/л;
- А-95 — 77,00 грн/л;
- Mustang+ ДП — 94,90 грн/л;
- ДП Євро5 — 91,90 грн/л.
Мережа ОККО:
- Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- А-95 Євро — 76,90 грн/л;
- ДП Євро — 92,00 грн/л;
- Газ — 49,90 грн/л.
Мережа UKRNAFTA:
- 95 energy — 72,90 грн/л;
- 95 — 69,90 грн/л;
- 92 — 66,90 грн/л;
- ДП — 87,90 грн/л.
Порівняно з даними за п'ятницю, 3 квітня, на ринку спостерігається різкий ріст цін. Найбільший ріст цін є на мережі WOG: за вихідні бензин А-95 та преміальний Mustang 95 подорожчали на 2,00 грн, а дизельне пальне Mustang+ — одразу на 5,00 грн за літр (зі 89,90 до 94,90 грн).
У мережі ОККО бензин марки А-95 додав у ціні за вихідні на 1,90 грн, а дизельне пальне подорожчало на 2,10 грн.
Державна "Укрнафта" також оновила цінники: бензин А-92 та А-95 зросли за суботу та неділю на 1,00 грн, тоді як дизельне пальне подорожчало одразу на 3,00 грн за літр порівняно з показниками кінця минулого тижня.
Тим часом, як дослідили журналісти Новини.LIVE, у Львові стрімко ростуть ціни на популярні великодні продукти перед святами. Яйця, масло та паски різко зросли в ціні.
Також у Львові відреагували на чутки, що до шкіл масово не ходять діти ВПО нібито через цькування за їхні розмови російською. Зокрема директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк заперечив, що до шкіл не ходить близько 50 тисяч учнів.
