Ціни на АЗС у Львові: дизель подорожчав на 5 гривень

У понеділок, 6 квітня, у Львові на автозаправних станціях дизельне пальне додало в ціні до 5 гривень залежно від марки. Оператори АЗС підняли вартість як бюджетних, так і преміальних сортів пального, причому найстрімкіше дорожчає дизель та бензин марки А-95.

Ціни на АЗС у Львові 6 квітня

Вартість пального розподілилася наступним чином:

Мережа WOG:

Mustang 100 — 87,00 грн/л;

Mustang 95 — 80,00 грн/л;

А-95 — 77,00 грн/л;

Mustang+ ДП — 94,90 грн/л;

ДП Євро5 — 91,90 грн/л.

Мережа ОККО:

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

ДП Євро — 92,00 грн/л;

Газ — 49,90 грн/л.

Мережа UKRNAFTA:

95 energy — 72,90 грн/л;

95 — 69,90 грн/л;

92 — 66,90 грн/л;

ДП — 87,90 грн/л.

Порівняно з даними за п'ятницю, 3 квітня, на ринку спостерігається різкий ріст цін. Найбільший ріст цін є на мережі WOG: за вихідні бензин А-95 та преміальний Mustang 95 подорожчали на 2,00 грн, а дизельне пальне Mustang+ — одразу на 5,00 грн за літр (зі 89,90 до 94,90 грн).

У мережі ОККО бензин марки А-95 додав у ціні за вихідні на 1,90 грн, а дизельне пальне подорожчало на 2,10 грн.

Державна "Укрнафта" також оновила цінники: бензин А-92 та А-95 зросли за суботу та неділю на 1,00 грн, тоді як дизельне пальне подорожчало одразу на 3,00 грн за літр порівняно з показниками кінця минулого тижня.

