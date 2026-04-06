Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Ціни на АЗС у Львові: дизель подорожчав на 5 гривень

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 13:23
АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 квітня, у Львові на автозаправних станціях дизельне пальне додало в ціні до 5 гривень залежно від марки. Оператори АЗС підняли вартість як бюджетних, так і преміальних сортів пального, причому найстрімкіше дорожчає дизель та бензин марки А-95.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на АЗС у Львові 6 квітня

Вартість пального розподілилася наступним чином:

Мережа WOG:

Ціни на АЗС у Львові
Ціни на АЗС WOG у Львові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Mustang 100 — 87,00 грн/л;
  • Mustang 95 — 80,00 грн/л;
  • А-95 — 77,00 грн/л;
  • Mustang+ ДП — 94,90 грн/л;
  • ДП Євро5 — 91,90 грн/л.

Мережа ОККО:

Вартість палива у Львові 6 квітня
Вартість пального на АЗС "ОККО" у Львові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л;
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л;
  • ДП Євро — 92,00 грн/л;
  • Газ — 49,90 грн/л.

Мережа UKRNAFTA:

Скільки коштує паливо у Львові на ТОП АЗС
Ціни на АЗС UKRNAFTA у Львові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • 95 energy — 72,90 грн/л;
  • 95 — 69,90 грн/л;
  • 92 — 66,90 грн/л;
  • ДП — 87,90 грн/л.

Порівняно з даними за п'ятницю, 3 квітня, на ринку спостерігається різкий ріст цін. Найбільший ріст цін є на мережі WOG: за вихідні бензин А-95 та преміальний Mustang 95 подорожчали на 2,00 грн, а дизельне пальне Mustang+ — одразу на 5,00 грн за літр (зі 89,90 до 94,90 грн).

null
Ціни на паливо на АЗС у Львівській областіт 3 квітня. Фото: Мінфін

У мережі ОККО бензин марки А-95 додав у ціні за вихідні на 1,90 грн, а дизельне пальне подорожчало на 2,10 грн.

Державна "Укрнафта" також оновила цінники: бензин А-92 та А-95 зросли за суботу та неділю на 1,00 грн, тоді як дизельне пальне подорожчало одразу на 3,00 грн за літр порівняно з показниками кінця минулого тижня.

Тим часом, як дослідили журналісти Новини.LIVE, у Львові стрімко ростуть ціни на популярні великодні продукти перед святами. Яйця, масло та паски різко зросли в ціні.

Також у Львові відреагували на чутки, що до шкіл масово не ходять діти ВПО нібито через цькування за їхні розмови російською. Зокрема директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк заперечив, що до шкіл не ходить близько 50 тисяч учнів.

ціни на паливо Львів АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації