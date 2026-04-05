Головна Львів У Львові спростували заяви, що діти-ВПО не відвідують школи через цькування

У Львові спростували заяви, що діти-ВПО не відвідують школи через цькування

Дата публікації: 5 квітня 2026 18:26
Школярі. Фото: facebook.com/zbruch

У Львові спростували інформацію про нібито масове невідвідування шкіл дітьми-переселенцями через цькування. У міській владі заявили, що поширені цифри не відповідають дійсності, а ситуація була викривлена в соцмережах.

Про це заявив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, передає Новини.LIVE.

Закалюк заперечив чутки про цькування дітей-ВПО у школах

Раніше освітня експертка та співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник в інтерв'ю "Громадському радіо" порушила тему освіти під час війни, зокрема проблеми булінгу серед школярів. Як приклад вона навела ситуацію у Львові.

"Із цькуванням стикаються переселенці, тому що поділ на "свій-чужий" у дитячому віці досі поширений. Також загострюється історія "сільський-міський"... Нещодавно була інформація по місту Львову… є близько 50 тис. дітей шкільного віку (серед ВПО — ред.), але умовно менше 10 тис. ходять у місцеві школи", — сказала вона.

За словами експертки, серед причин дистанційного навчання є не лише соціальні фактори, а й прагнення дітей залишатися у своїх школах, а також мовний бар'єр.

"Друге — це мова. Діти стикаються з певною нетерпимістю, насмішками, образами. Треба визнати, що мова це складно…", – додала Коберник.

На ці заяви відреагував Закалюк, який назвав поширену інформацію неправдивою.

"Теза про "50 тисяч дітей-переселенців, які не ходять до шкіл у Львові через цькування" — це не просто маніпуляція. Це відверта брехня. Ці цифри не мають нічого спільного з реальністю", — наголосив він.

За його словами, у Львові проживає близько 12 тисяч дітей зі статусом ВПО віком від 0 до 18 років, із яких понад 4600 навчаються у місцевих дитсадках і школах. Загалом у місті налічується близько 87 тисяч учнів.

"Так, конфлікти бувають. Але робити з поодиноких випадків масове явище — це або повна відірваність від реальності, або свідома спроба її спотворити… Ненормально – вигадувати історії про "системне цькування"", — додав Закалюк.

Закалюк відреагував на заяви про цькування дітей-ВПО у школах Львова
Заява Андрія Закалюка. Фото: скриншот

Згодом Коберник також прокоментувала ситуацію, зазначивши, що її слова були вирвані з контексту. Вона пояснила, що посилалася на дані департаменту освіти і науки Львівської ОДА щодо кількості дітей, які навчаються дистанційно.

Зокрема, наприкінці 2025 року очільник департаменту Олег Паска повідомляв, що в області перебувають близько 50 тисяч учнів із прифронтових територій, які продовжують навчання онлайн.

Коберник підкреслила, що під час інтерв'ю йшлося про комплекс причин, через які родини внутрішньо переміщених осіб обирають дистанційний формат освіти для своїх дітей.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
