Спалах кишкової інфекції на Львівщині: госпіталізовано 8 дітей

Спалах кишкової інфекції на Львівщині: госпіталізовано 8 дітей

Дата публікації: 29 березня 2026 19:32
Відділення лікарні. Фото: Новини.LIVE

У Шептицькому районі Львівської області зафіксували новий спалах гострої кишкової інфекції. Це вже другий подібний випадок у регіоні від початку 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

На Львівщині стався спалах кишкової інфекції

За даними медиків, упродовж 27-29 березня до інфекційного відділення Сокальської районної лікарні госпіталізували восьмеро дітей. У всіх пацієнтів спостерігаються характерні симптоми: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан дітей оцінюють як середньої важкості.

Фахівці встановили, що всі хворі відвідували один із дитячих садків у Сокалі, де також харчувалися. Наразі саме цей заклад розглядають як ймовірне місце виникнення спалаху.

Спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб спільно з представниками Держпродспоживслужби проводять епідеміологічне розслідування. Зокрема, вони опитують дітей та їхніх батьків, з'ясовують перелік спожитих продуктів, а також відбирають зразки їжі, води й змивів для лабораторних досліджень. Крім того, обстежують працівників закладу.

Наразі джерело інфекції та шляхи її передачі ще встановлюються.

Медики закликають мешканців уважно стежити за станом здоров'я. У разі появи симптомів кишкової інфекції необхідно негайно звернутися до лікаря.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові народилося двоє дітей під час російської атаки по місту. Малюки народилися в укриття медзакладу.

У Львові стартувала масштабна модернізація міських поліклінік. Першим об'єктом оновлення стала найбільша в місті — 4-та міська поліклініка на Сихові, що розташована на проспекті Червоної Калини.

діти Львівська область інфекції
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Реклама

