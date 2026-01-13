Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові ремонтують поліклініки по всьому місту — які результати

У Львові ремонтують поліклініки по всьому місту — які результати

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 15:14
У Львові розпочали оновлення міських поліклінік
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Новини.LIVE/Марта байдака

У Львові розпочали масштабне оновлення міських поліклінік. Першим об'єктом стала найбільша поліклініка міста — 4-та міська поліклініка, розташована на Сихові, на проспекті Червоної Калини. Саме з неї міська влада вирішила почати модернізацію первинної та амбулаторної медицини.

Новини.LIVE покажуть, як змінився простір поліклініки для пацієнтів у Львові.

Реклама
Читайте також:

У Львові відремонтували хол та приміщення у поліклініці на Сихові

У медзакладі вже завершили ремонт холу та приміщень першого поверху головного корпусу. Простір повністю оновили за бюджетні кошти, а надалі до фінансування планують залучати інвесторів і грантові програми. Оновлення розпочали з найбільш відвідуваних зон — рецепції, зони очікування, кімнати матері і дитини, жіночої консультації та кабінетів первинного прийому.

Львів 4 поліклініка
Відремонтоване приміщення. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Відремонтований хол став відкритим, світлим і функціональним. Тут облаштували чітку навігацію для пацієнтів, прибрали пороги, встановили пандуси на вході, нові пасажирські ліфти та окремий вантажний ліфт, яким можуть користуватися люди на кріслах колісних.

Сихів поліклініка 4
Люди очікують на прийом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На рецепції з'явилася інклюзивна стійка з пониженою частиною, а також допоміжний інвентар для маломобільних пацієнтів. Загальна площа оновлених приміщень перевищує 300 квадратних метрів.

Міський голова Андрій Садовий, коментуючи ремонт, наголосив, що поліклініки мають змінити свою роль у системі охорони здоров'я.

"Наша задача, щоб кожна поліклініка міста Львів була міні-лікарнею. Де має бути і якісно обслуговування високого рівня, діагностичний центр. Все, що потрібно, має бути тут. Звичайно, має бути реабілітація. звичайно, ми надіємося на підтримку грантодавців, що ми маємо добре партнерство з багатьма організаціями, країнами. Це все крок за кроком. Роботи дуже багато, але є чітке розуміння, що робити, є команда, є бачення", — поділився міський голова.

За словами міського голови, 4-та поліклініка є найбільшою у Львові — тут працює близько 500 медичних працівників, щороку через заклад проходять сотні тисяч пацієнтів, а також обслуговуються внутрішньо переміщені особи. Саме тому оновлення цього медзакладу стало пілотним прикладом для всього міста.

Де ще у Львові відремонтують поліклініки

У міській раді підкреслюють, що роботи на Сихові — лише перший етап. Ремонти або завершальна стадія оновлення тривають також в інших поліклініках Львова.

Зокрема, у 5-й поліклініці на вулиці Виговського готовність робіт наразі становить близько 95%, туди мають доставити нові меблі. Натомість у 3-й поліклініці на Левандівці виконано приблизно 70% робіт, а в 2-й — близько 80%. У 6-й поліклініці завершили основні роботи з мереж і ліфтів, зараз тривають оздоблювальні та вуличні роботи з доступності.

У міськраді зазначають, що ці оновлення є частиною системного підходу до розвитку медицини у Львові. Мета проєкту — перетворити поліклініки на зручні, безбар'єрні та комфортні простори, де пацієнти можуть отримувати не лише консультації лікарів, а й комплексні медичні послуги в хороших умовах.

Нагадаємо, також у Львові запустили у тестовому режимі мережу 5G.

Також Новини.LIVE поцікавилися у львів'ян, чи задоволені вони роботою комунальних служб після сильних снігопадів.

ремонт Львів медики Андрій Садовий медицина
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації