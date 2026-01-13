У Львові розпочали оновлення міських поліклінік

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Новини.LIVE/Марта байдака

У Львові розпочали масштабне оновлення міських поліклінік. Першим об'єктом стала найбільша поліклініка міста — 4-та міська поліклініка, розташована на Сихові, на проспекті Червоної Калини. Саме з неї міська влада вирішила почати модернізацію первинної та амбулаторної медицини.

Новини.LIVE покажуть, як змінився простір поліклініки для пацієнтів у Львові.

У Львові відремонтували хол та приміщення у поліклініці на Сихові

У медзакладі вже завершили ремонт холу та приміщень першого поверху головного корпусу. Простір повністю оновили за бюджетні кошти, а надалі до фінансування планують залучати інвесторів і грантові програми. Оновлення розпочали з найбільш відвідуваних зон — рецепції, зони очікування, кімнати матері і дитини, жіночої консультації та кабінетів первинного прийому.

Відремонтоване приміщення. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Відремонтований хол став відкритим, світлим і функціональним. Тут облаштували чітку навігацію для пацієнтів, прибрали пороги, встановили пандуси на вході, нові пасажирські ліфти та окремий вантажний ліфт, яким можуть користуватися люди на кріслах колісних.

Люди очікують на прийом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На рецепції з'явилася інклюзивна стійка з пониженою частиною, а також допоміжний інвентар для маломобільних пацієнтів. Загальна площа оновлених приміщень перевищує 300 квадратних метрів.

Міський голова Андрій Садовий, коментуючи ремонт, наголосив, що поліклініки мають змінити свою роль у системі охорони здоров'я.

"Наша задача, щоб кожна поліклініка міста Львів була міні-лікарнею. Де має бути і якісно обслуговування високого рівня, діагностичний центр. Все, що потрібно, має бути тут. Звичайно, має бути реабілітація. звичайно, ми надіємося на підтримку грантодавців, що ми маємо добре партнерство з багатьма організаціями, країнами. Це все крок за кроком. Роботи дуже багато, але є чітке розуміння, що робити, є команда, є бачення", — поділився міський голова.

За словами міського голови, 4-та поліклініка є найбільшою у Львові — тут працює близько 500 медичних працівників, щороку через заклад проходять сотні тисяч пацієнтів, а також обслуговуються внутрішньо переміщені особи. Саме тому оновлення цього медзакладу стало пілотним прикладом для всього міста.

Де ще у Львові відремонтують поліклініки

У міській раді підкреслюють, що роботи на Сихові — лише перший етап. Ремонти або завершальна стадія оновлення тривають також в інших поліклініках Львова.

Зокрема, у 5-й поліклініці на вулиці Виговського готовність робіт наразі становить близько 95%, туди мають доставити нові меблі. Натомість у 3-й поліклініці на Левандівці виконано приблизно 70% робіт, а в 2-й — близько 80%. У 6-й поліклініці завершили основні роботи з мереж і ліфтів, зараз тривають оздоблювальні та вуличні роботи з доступності.

У міськраді зазначають, що ці оновлення є частиною системного підходу до розвитку медицини у Львові. Мета проєкту — перетворити поліклініки на зручні, безбар'єрні та комфортні простори, де пацієнти можуть отримувати не лише консультації лікарів, а й комплексні медичні послуги в хороших умовах.

