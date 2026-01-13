Во Львове начали обновление городских поликлиник

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове начали масштабное обновление городских поликлиник. Первым объектом стала крупнейшая поликлиника города - 4-я городская поликлиника, расположенная на Сыхове, на проспекте Красной Калины. Именно с нее городские власти решили начать модернизацию первичной и амбулаторной медицины.

Новини.LIVE покажут, как изменилось пространство поликлиники для пациентов во Львове.

Во Львове отремонтировали холл и помещение в поликлинике на Сыхове

В медучреждении уже завершили ремонт холла и помещений первого этажа главного корпуса. Пространство полностью обновили за бюджетные средства, а в дальнейшем к финансированию планируют привлекать инвесторов и грантовые программы. Обновление начали с наиболее посещаемых зон - рецепции, зоны ожидания, комнаты матери и ребенка, женской консультации и кабинетов первичного приема.

Отремонтированное помещение. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Отремонтированный холл стал открытым, светлым и функциональным. Здесь обустроили четкую навигацию для пациентов, убрали пороги, установили пандусы на входе, новые пассажирские лифты и отдельный грузовой лифт, которым могут пользоваться люди на креслах колесных.

Люди ожидают приема. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На рецепции появилась инклюзивная стойка с пониженной частью, а также вспомогательный инвентарь для маломобильных пациентов. Общая площадь обновленных помещений превышает 300 квадратных метров.

Городской голова Андрей Садовый, комментируя ремонт, подчеркнул, что поликлиники должны изменить свою роль в системе здравоохранения.

"Наша задача, чтобы каждая поликлиника города Львов была мини-больницей. Где должно быть и качественно обслуживание высокого уровня, диагностический центр. Все, что нужно, должно быть здесь. Конечно, должна быть реабилитация. конечно, мы надеемся на поддержку грантодателей, что мы имеем хорошее партнерство со многими организациями, странами. Это все шаг за шагом. Работы очень много, но есть четкое понимание, что делать, есть команда, есть видение", — поделился городской голова.

По словам городского головы, 4-я поликлиника является крупнейшей во Львове - здесь работает около 500 медицинских работников, ежегодно через заведение проходят сотни тысяч пациентов, а также обслуживаются внутренне перемещенные лица. Именно поэтому обновление этого медучреждения стало пилотным примером для всего города.

Где еще во Львове отремонтируют поликлиники

В городском совете подчеркивают, что работы на Сыхове — лишь первый этап. Ремонты или завершающая стадия обновления продолжаются также в других поликлиниках Львова.

В частности, в 5-й поликлинике на улице Выговского готовность работ сейчас составляет около 95%, туда должны доставить новую мебель. Зато в 3-й поликлинике на Левандовке выполнено примерно 70% работ, а во 2-й - около 80%. В 6-й поликлинике завершили основные работы по сетям и лифтам, сейчас продолжаются отделочные и уличные работы по доступности.

В горсовете отмечают, что эти обновления являются частью системного подхода к развитию медицины во Львове. Цель проекта — превратить поликлиники в удобные, безбарьерные и комфортные пространства, где пациенты могут получать не только консультации врачей, но и комплексные медицинские услуги в хороших условиях.

