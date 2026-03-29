Вспышка кишечной инфекции на Львовщине: госпитализированы 8 детей

В Шептицком районе Львовской области зафиксировали новую вспышку острой кишечной инфекции. Это уже второй подобный случай в регионе с начала 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

На Львовщине произошла вспышка кишечной инфекции

По данным медиков, в течение 27-29 марта в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализировали восемь детей. У всех пациентов наблюдаются характерные симптомы: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние детей оценивают как средней тяжести.

Специалисты установили, что все больные посещали один из детских садов в Сокале, где также питались. Сейчас именно это заведение рассматривают как вероятное место возникновения вспышки.

Специалисты Центра контроля и профилактики болезней совместно с представителями Держпродспоживслужби проводят эпидемиологическое расследование. В частности, они опрашивают детей и их родителей, выясняют перечень потребленных продуктов, а также отбирают образцы пищи, воды и смывов для лабораторных исследований. Кроме того, обследуют работников заведения.

Сейчас источник инфекции и пути ее передачи еще устанавливаются.

Медики призывают жителей внимательно следить за состоянием здоровья. В случае появления симптомов кишечной инфекции необходимо немедленно обратиться к врачу.

