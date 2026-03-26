Во Львове во время дроновой атаки родились двое детей

Во Львове во время дроновой атаки родились двое детей

Дата публикации 26 марта 2026 02:02
Ребенок, который родился во время российского обстрела Львова 24 марта 2026 года. Фото: Университетская больница Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого

Во вторник, 24 марта, во время массированной атаки на Львов появились на свет двое малышей. Младенцы родились в укрытии Клиники матери и ребенка Университетской больницы. Мальчика назвали Ярославом, а девочку — Софийкой.

Об этом со ссылкой на Университетскую больницу Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого передает Новини.LIVE.

Роды во время обстрела

Медики отметили, что в укрытии клиники есть все необходимое для того, чтобы принимать роды во время обстрелов: оборудование, медикаменты, комфортные условия для рожениц и новорожденных.

Молодая мама с младенцем и врачом. Фото: Университетская больница Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого

Ярослав весит три килограмма 520 граммов и имеет рост 52 сантиметра. Вес Софийки — два килограмма 400 граммов, а рост — 47 сантиметров.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Садового сообщал, что днем 24 марта россияне атаковали Львов ударными беспилотниками. Получил повреждения жилой дом. Пострадали люди.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Максима Козицкого писал, что количество пострадавших в результате российского обстрела Львова превысило три десятка человек. По информации Садового, по состоянию на утро 25 марта на стационарном лечении оставались семь пострадавших. Остальные травмированные продолжили лечиться амбулаторно.

Мария Чекарёва
Автор:
Мария Чекарёва
