У Львові під час дронової атаки народилися двоє дітей

Дитина, яка народилася під час російського обстрілу Львова 24 березня 2026 року. Фото: Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

У вівторок, 24 березня, під час масованої атаки на Львів з'явилися на світ двоє малюків. Немовлята народилися в укритті Клініки матері та дитини Університетської лікарні. Хлопчика назвали Ярославом, а дівчинку — Софійкою.

Про це з посланням на Університетську лікарню Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького передає Новини.LIVE.

Пологи під час обстрілу

Медики зазначили, що в укритті клініки є все необхідне для того, щоб приймати пологи під час обстрілів: обладнання, медикаменти, комфортні умови для породіль і новонароджених.

Молода матуся з немовлям і лікаркою. Фото: Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ярослав важить три кілограми 520 грамів і має зріст 52 сантиметри. Вага Софійки — два кілограми 400 грамів, а зріст — 47 сантиметрів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Андрія Садового повідомляв, що вдень 24 березня росіяни атакували Львів ударними безпілотниками. Зазнав пошкоджень житловий будинок. Постраждали люди.

Також Новини.LIVE з посиланням на Максима Козицького писав, що кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Львова перевищила три десятки людей. За інформацією Садового, станом на ранок 25 березня на стаціонарному лікуванні залишалися семеро потерпілих. Інші травмовані продовжили лікуватися амбулаторно.