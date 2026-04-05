Во Львове опровергли заявления, что дети-ВПЛ не посещают школы из-за травли

Школьники. Фото: facebook.com/zbruch

Во Львове опровергли информацию о якобы массовом непосещении школ детьми-переселенцами из-за травли. В городских властях заявили, что распространенные цифры не соответствуют действительности, а ситуация была искажена в соцсетях.

Об этом заявил директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк, передает Новини.LIVE.

Закалюк опроверг слухи о травле детей-ВПЛ в школах

Ранее образовательный эксперт и соучредитель ОО "Смарт образование" Иванна Коберник в интервью "Громадському радіо" подняла тему образования во время войны, в частности проблемы буллинга среди школьников. В качестве примера она привела ситуацию во Львове.

"С травлей сталкиваются переселенцы, потому что разделение на "свой-чужой" в детском возрасте до сих пор распространено. Также обостряется история "сельский-городской"... Недавно была информация по городу Львову... есть около 50 тыс. детей школьного возраста (среди ВПЛ — ред.), но условно менее 10 тыс. ходят в местные школы", — сказала она.

По словам эксперта, среди причин дистанционного обучения есть не только социальные факторы, но и стремление детей оставаться в своих школах, а также языковой барьер.

"Второе — это язык. Дети сталкиваются с определенной нетерпимостью, насмешками, оскорблениями. Надо признать, что язык это сложно...", — добавила Коберник.

На эти заявления отреагировал Закалюк, который назвал распространенную информацию неправдивой.

"Тезис о "50 тысячах детей-переселенцев, которые не ходят в школы во Львове из-за травли" — это не просто манипуляция. Это откровенная ложь. Эти цифры не имеют ничего общего с реальностью", — подчеркнул он.

По его словам, во Львове проживает около 12 тысяч детей со статусом ВПЛ в возрасте от 0 до 18 лет, из которых более 4600 учатся в местных детсадах и школах. Всего в городе насчитывается около 87 тысяч учеников.

"Да, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев массовое явление — это или полная оторванность от реальности, или сознательная попытка ее исказить... Ненормально — придумывать истории о "системной травле"", — добавил Закалюк.

Заявление Андрея Закалюка. Фото: скриншот

Впоследствии Коберник также прокомментировала ситуацию, отметив, что ее слова были вырваны из контекста. Она пояснила, что ссылалась на данные департамента образования и науки Львовской ОГА по количеству детей, которые учатся дистанционно.

В частности, в конце 2025 года глава департамента Олег Паска сообщал, что в области находятся около 50 тысяч учеников с прифронтовых территорий, которые продолжают обучение онлайн.

Коберник подчеркнула, что во время интервью речь шла о комплексе причин, по которым семьи внутренне перемещенных лиц выбирают дистанционный формат образования для своих детей.

