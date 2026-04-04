Яйця, масло та паски: у Львові зросли ціни перед Великоднем

Напередодні Великодня у Львові традиційно зростає попит на святкові продукти — яйця, масло та паски. На ринках ціни гнучкі, можна торгуватися, а в супермаркетах вони стабільні, але часто вищі. Продавці зазначають, що подорожчання вже відбулося, а покупці уважно порівнюють варіанти, шукаючи вигідніші пропозиції.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Ціни на продукти у Львові напередодні Великодня

Отже, на львівських ринках яйця зараз розкуповують дуже швидко — попит високий, і ціна трохи підросла близько двох тижнів тому.

Домашнє масло тримає стабільно високу планку — приблизно 500 гривень за кілограм. Паски тут продають від 150 до 250 гривень, переважно це домашня випічка з простим оформленням.

У супермаркетах ціни дещо інші: яйця вже фасовані й коштують у середньому від 65 до 85 гривень за десяток, а масло вагою 200 грамів продають від 70 до 120 гривень.

Паски у магазинах теж різняться за ціною — від 80 гривень за невеликі до 400 за великі, залежно від ваги та декору.

Особливо дорогими залишаються паски у крафтових пекарнях. Тут вони можуть коштувати від 140 до 600 гривень — на вартість впливають начинка, оформлення та репутація пекарні.

Продавці радять купувати заздалегідь і порівнювати варіанти, адже динаміка цін у передсвяткові дні залишається непередбачуваною.

Новини.LIVE інформували, що 4 квітня у Львові віряни західного обряду розпочали освячення великодніх кошиків напередодні свята. Обряд відбувається у римо-католицьких храмах у суботу, що відповідає традиції благословення святкової їжі перед Великоднем. Освячені страви віряни споживатимуть після нічної літургії та в день Воскресіння Христового.

Також Новини.LIVE писали, що 4 квітня у Львові попрощалися із військовослужбовцем ТЦК Олегом Авдєєвим. На нього 2 квітня напав працівник Львівської митниці. Внаслідок отриманих травм військовий загинув.