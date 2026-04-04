Яйца, масло и куличи: во Львове выросли цены перед Пасхой
Накануне Пасхи во Львове традиционно растет спрос на праздничные продукты — яйца, масло и куличи. На рынках цены гибкие, можно торговаться, а в супермаркетах они стабильные, но часто выше. Продавцы отмечают, что подорожание уже произошло, а покупатели внимательно сравнивают варианты, ища более выгодные предложения.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Цены на продукты во Львове накануне Пасхи
Итак, на львовских рынках яйца сейчас раскупают очень быстро — спрос высокий, и цена немного подросла около двух недель назад.
Домашнее масло держит стабильно высокую планку — примерно 500 гривен за килограмм. Паски здесь продают от 150 до 250 гривен, в основном это домашняя выпечка с простым оформлением.
В супермаркетах цены несколько иные: яйца уже фасованные и стоят в среднем от 65 до 85 гривен за десяток, а масло весом 200 граммов продают от 70 до 120 гривен.
Паски в магазинах тоже различаются по цене — от 80 гривен за небольшие до 400 за большие, в зависимости от веса и декора.
Особенно дорогими остаются куличи в крафтовых пекарнях. Здесь они могут стоить от 140 до 600 гривен — на стоимость влияют начинка, оформление и репутация пекарни.
Продавцы советуют покупать заранее и сравнивать варианты, ведь динамика цен в предпраздничные дни остается непредсказуемой.
Новини.LIVE информировали, что 4 апреля во Львове верующие западного обряда начали освящение пасхальных корзин накануне праздника. Обряд происходит в римско-католических храмах в субботу, что соответствует традиции благословения праздничной пищи перед Пасхой. Освященные блюда верующие будут потреблять после ночной литургии и в день Воскресения Христова.
Читайте Новини.LIVE!