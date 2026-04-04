Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Яйца, масло и куличи: во Львове выросли цены перед Пасхой

Яйца, масло и куличи: во Львове выросли цены перед Пасхой

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 17:40
Цены на яйца во Львове по состоянию на начало апреля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Накануне Пасхи во Львове традиционно растет спрос на праздничные продукты — яйца, масло и куличи. На рынках цены гибкие, можно торговаться, а в супермаркетах они стабильные, но часто выше. Продавцы отмечают, что подорожание уже произошло, а покупатели внимательно сравнивают варианты, ища более выгодные предложения.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Ціни на паски у Львові
Цены на куличи во Львове по состоянию на начало апреля. фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на продукты во Львове накануне Пасхи

Итак, на львовских рынках яйца сейчас раскупают очень быстро — спрос высокий, и цена немного подросла около двух недель назад.

Домашнее масло держит стабильно высокую планку — примерно 500 гривен за килограмм. Паски здесь продают от 150 до 250 гривен, в основном это домашняя выпечка с простым оформлением.

Ціни на масло у Львові
Стоимость масла во Львове в начале апреля Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В супермаркетах цены несколько иные: яйца уже фасованные и стоят в среднем от 65 до 85 гривен за десяток, а масло весом 200 граммов продают от 70 до 120 гривен.

Ціни на яйця у Львові
Цены на яйца во Львове в начале апреля. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Паски в магазинах тоже различаются по цене — от 80 гривен за небольшие до 400 за большие, в зависимости от веса и декора.

Ціни на паски у Львові
Стоимость куличей во Львове Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Особенно дорогими остаются куличи в крафтовых пекарнях. Здесь они могут стоить от 140 до 600 гривен — на стоимость влияют начинка, оформление и репутация пекарни.

Продавцы советуют покупать заранее и сравнивать варианты, ведь динамика цен в предпраздничные дни остается непредсказуемой.

Ціни на паски у Львові квітень 2026
Цены на пасхальные куличи во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE информировали, что 4 апреля во Львове верующие западного обряда начали освящение пасхальных корзин накануне праздника. Обряд происходит в римско-католических храмах в субботу, что соответствует традиции благословения праздничной пищи перед Пасхой. Освященные блюда верующие будут потреблять после ночной литургии и в день Воскресения Христова.

Также Новини.LIVE писали, что 4 апреля во Львове попрощались с военнослужащим ТЦК Олегом Авдеевым. На него 2 апреля напал работник Львовской таможни. В результате полученных травм военный погиб.

Львов цены на продукты Пасха 2026
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации