Во Львове попрощались с убитым военным ТЦК: фоторепортаж

Церемония прощания с военным ТЦК Олегом Авдеевым во Львове 4 апреля 2026 года.

В субботу, 4 апреля, во Львове состоялась церемония прощания с военнослужащим территориального центра комплектования (ТЦК) Олегом Авдеевым. Как известно, он погиб 2 апреля в результате ножевых ранений. На него совершил нападение инспектор Львовской таможни.

Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Сегодня, 4 апреля, во Львове состоялось прощание с военным ТЦК Олегом Авдеевым. Общегородская церемония собрала жителей и гостей города. Львовяне почтили память защитника.

Накануне городские власти призвали жителей и гостей города воздержаться в этот день от развлекательных мероприятий и празднований.

Чин похорон начался в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После этого, ориентировочно в 11:30, на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания.

Похоронили Олега Авдеева на Лычаковском кладбище — на поле почетных захоронений №87.

Как известно, Олег Авдеев — уроженец Львова, которому было 52 года. После срочной службы он проходил службу в Государственной пограничной службе Украины, где занимал офицерские должности, а в 2025 году присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, служа в одном из территориальных центров комплектования во Львове.

В четверг, 2 апреля 2026 года, около 13:30 на ул. Патона во Львове инспектор Львовской таможни нанес смертельные ножевые ранения 52-летнему военнослужащему ТЦК Олегу Авдееву. У него остались жена, мать, брат и двоюродная сестра.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 апреля днем во Львове мужчина совершил нападение на военнослужащего ТЦК. Во время инцидента он нанес потерпевшему ножевые ранения. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти жизнь военного не удалось — он погиб.

Также Новини.LIVE информировали, что в тот же день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. По данным следствия, нападавшим оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. Тогда было начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Новини.LIVE писали, что 3 апреля во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве работника ТЦК. Его взяли под стражу до 31 мая без права внесения залога, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны обвинения. Прокурор настаивал на аресте сроком 60 суток без альтернативы залога.