Во Львове попрощались с убитым военным ТЦК: фоторепортаж

Во Львове попрощались с убитым военным ТЦК: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 12:49
Во Львове попрощались с убитым военным ТЦК: фоторепортаж
Церемония прощания с военным ТЦК Олегом Авдеевым во Львове 4 апреля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 4 апреля, во Львове состоялась церемония прощания с военнослужащим территориального центра комплектования (ТЦК) Олегом Авдеевым. Как известно, он погиб 2 апреля в результате ножевых ранений. На него совершил нападение инспектор Львовской таможни.

Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові попрощалися з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим
Прощание с военным ТЦК Олегом Авдеевым. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове попрощались с военным ТЦК Олегом Авдеевым

Сегодня, 4 апреля, во Львове состоялось прощание с военным ТЦК Олегом Авдеевым. Общегородская церемония собрала жителей и гостей города. Львовяне почтили память защитника.

У Львові попрощалися з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим
Прощание с убитым военным во Львове. фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Накануне городские власти призвали жителей и гостей города воздержаться в этот день от развлекательных мероприятий и празднований.

Прощання з військовим ТЦК у Львові
Прощание с военнослужащим, погибшим в результате ножевого ранения. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Чин похорон начался в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После этого, ориентировочно в 11:30, на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания.

У Львові попрощалися з військовим ТЦК
Церемония прощания с военным ТЦК Олегом Авдеевым. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Похоронили Олега Авдеева на Лычаковском кладбище — на поле почетных захоронений №87.

Как известно, Олег Авдеев — уроженец Львова, которому было 52 года. После срочной службы он проходил службу в Государственной пограничной службе Украины, где занимал офицерские должности, а в 2025 году присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, служа в одном из территориальных центров комплектования во Львове.

В четверг, 2 апреля 2026 года, около 13:30 на ул. Патона во Львове инспектор Львовской таможни нанес смертельные ножевые ранения 52-летнему военнослужащему ТЦК Олегу Авдееву. У него остались жена, мать, брат и двоюродная сестра.

Прощання з Олегом Авдєєвим
Во Львове попрощались с военным ТЦК, которого накануне убили. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 2 апреля днем во Львове мужчина совершил нападение на военнослужащего ТЦК. Во время инцидента он нанес потерпевшему ножевые ранения. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти жизнь военного не удалось — он погиб.

Также Новини.LIVE информировали, что в тот же день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. По данным следствия, нападавшим оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. Тогда было начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Новини.LIVE писали, что 3 апреля во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве работника ТЦК. Его взяли под стражу до 31 мая без права внесения залога, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны обвинения. Прокурор настаивал на аресте сроком 60 суток без альтернативы залога.

убийство Львов захоронения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
