Во Львове попрощались с убитым военным ТЦК: фоторепортаж
В субботу, 4 апреля, во Львове состоялась церемония прощания с военнослужащим территориального центра комплектования (ТЦК) Олегом Авдеевым. Как известно, он погиб 2 апреля в результате ножевых ранений. На него совершил нападение инспектор Львовской таможни.
Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Сегодня, 4 апреля, во Львове состоялось прощание с военным ТЦК Олегом Авдеевым. Общегородская церемония собрала жителей и гостей города. Львовяне почтили память защитника.
Накануне городские власти призвали жителей и гостей города воздержаться в этот день от развлекательных мероприятий и празднований.
Чин похорон начался в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После этого, ориентировочно в 11:30, на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания.
Похоронили Олега Авдеева на Лычаковском кладбище — на поле почетных захоронений №87.
Как известно, Олег Авдеев — уроженец Львова, которому было 52 года. После срочной службы он проходил службу в Государственной пограничной службе Украины, где занимал офицерские должности, а в 2025 году присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, служа в одном из территориальных центров комплектования во Львове.
В четверг, 2 апреля 2026 года, около 13:30 на ул. Патона во Львове инспектор Львовской таможни нанес смертельные ножевые ранения 52-летнему военнослужащему ТЦК Олегу Авдееву. У него остались жена, мать, брат и двоюродная сестра.
Также Новини.LIVE информировали, что в тот же день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. По данным следствия, нападавшим оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. Тогда было начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Новини.LIVE писали, что 3 апреля во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве работника ТЦК. Его взяли под стражу до 31 мая без права внесения залога, удовлетворив соответствующее ходатайство стороны обвинения. Прокурор настаивал на аресте сроком 60 суток без альтернативы залога.
