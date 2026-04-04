Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Львові попрощалися із вбитим військовим ТЦК: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 12:49
Церемонія прощання з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим у Львові 4 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 4 квітня, у Львові відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем територіального центру комплектування (ТЦК) Олегом Авдєєвим. Як відомо, він загинув 2 квітня внаслідок ножових поранень. На нього скоїв напад інспектор Львівської митниці.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Прощання з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сьогодні, 4 квітня, у Львів відбулося прощання з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим. Загальноміська церемонія зібрала мешканців та гостей міста. Львів’яни вшанували пам’ять захисника.

Прощання із вбитим військовим у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напередодні міська влада закликала мешканців та гостей міста утриматися в цей день від розважальних заходів і святкувань.

Прощання з військовослужбовцем, який загинув внаслідок ножового поранення. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Чин похорону розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього, орієнтовно об 11:30, на Площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання.

Читайте також:
Церемонія прощання з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Поховали Олега Авдєєва на Личаківському кладовищі — на полі почесних поховань №87.

Як відомо, Олег Авдєєв — уродженець Львова, якому було 52 роки. Після строкової служби він проходив службу у Державній прикордонній службі України, де обіймав офіцерські посади, а у 2025 році долучився до лав Збройних сил України, служивши в одному з територіальних центрів комплектування у Львові.

У четвер, 2 квітня 2026 року, близько 13:30 на вул. Патона у Львові інспектор Львівської митниці завдав смертельних ножових поранень 52-річному військовослужбовцю ТЦК Олегу Авдєєву. У нього залишилися дружина, мати, брат і двоюрідна сестра.

У Львові попрощалися з військовим ТЦК, якого напередодні вбили. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 2 квітня вдень у Львові чоловік здійснив напад на військовослужбовця ТЦК. Під час інциденту він завдав потерпілому ножових поранень. Попри оперативну допомогу медиків, врятувати життя військового не вдалося — він загинув.

Також Новини.LIVE інформували, що того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. За даними слідства, нападником виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження. Тоді було розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Новини.LIVE писали, що 3 квітня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві працівника ТЦК. Його взяли під варту до 31 травня без права внесення застави, задовольнивши відповідне клопотання сторони обвинувачення. Прокурор наполягав на арешті терміном 60 діб без альтернативи застави.

вбивство Львів поховання
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації