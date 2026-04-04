У Львові попрощалися із вбитим військовим ТЦК: фоторепортаж

Церемонія прощання з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим у Львові 4 квітня 2026 року.

У суботу, 4 квітня, у Львові відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем територіального центру комплектування (ТЦК) Олегом Авдєєвим. Як відомо, він загинув 2 квітня внаслідок ножових поранень. На нього скоїв напад інспектор Львівської митниці.

Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака інформує з місця події.

Сьогодні, 4 квітня, у Львів відбулося прощання з військовим ТЦК Олегом Авдєєвим. Загальноміська церемонія зібрала мешканців та гостей міста. Львів’яни вшанували пам’ять захисника.

Напередодні міська влада закликала мешканців та гостей міста утриматися в цей день від розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього, орієнтовно об 11:30, на Площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання.

Поховали Олега Авдєєва на Личаківському кладовищі — на полі почесних поховань №87.

Як відомо, Олег Авдєєв — уродженець Львова, якому було 52 роки. Після строкової служби він проходив службу у Державній прикордонній службі України, де обіймав офіцерські посади, а у 2025 році долучився до лав Збройних сил України, служивши в одному з територіальних центрів комплектування у Львові.

У четвер, 2 квітня 2026 року, близько 13:30 на вул. Патона у Львові інспектор Львівської митниці завдав смертельних ножових поранень 52-річному військовослужбовцю ТЦК Олегу Авдєєву. У нього залишилися дружина, мати, брат і двоюрідна сестра.

Також Новини.LIVE інформували, що того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. За даними слідства, нападником виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження. Тоді було розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Новини.LIVE писали, що 3 квітня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві працівника ТЦК. Його взяли під варту до 31 травня без права внесення застави, задовольнивши відповідне клопотання сторони обвинувачення. Прокурор наполягав на арешті терміном 60 діб без альтернативи застави.