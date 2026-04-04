Во Львове римо-католические верующие начали освящать пасхальные корзины

Освящение пасхальных корзин в храме.

Во Львове верующие западного обряда уже начали традиционное освящение пасхальных корзин в субботу, 4 апреля. В римо-католических храмах проходят торжества накануне Пасхи.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

В храмах Львова начали освящать пасхальные корзины

Верующие западного обряда освящают пасхальные корзины именно сегодня, 4 апреля, ведь это Лазарева суббота по григорианскому календарю.

В этот день в римо-католической традиции принято благословлять праздничную пищу, которую будут потреблять после ночной литургии и в воскресенье Воскресения Христова.

Верующие собрали в храме.

В храмы приходят семьи с праздничными корзинами, наполненными куличами, яйцами, мясными изделиями и другими праздничными блюдами.

"Каждый год приходим святить пасху. В корзину положили все, как обычно: кулич, колбаска, соль... Все, как должно быть", — рассказала львовянка Вероника.

Пасхальные корзины львовян.

Священники проводят обряд освящения, благословляя пасхальные блюда и посетителей.

Освящение пасхальных корзин во Львове.

Как поделилась верующая Ирена, сегодня атмосфера в храме по-настоящему особенная.

"Конечно, это светлый праздник и эмоции переполняют. Каждый год мы здесь. Каждый из нас имеет Бога в сердце, но сегодня эмоции особенно переполняют", — поделилась женщина.

Верующие во время богослужения.

