Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове римо-католические верующие начали освящать пасхальные корзины

Во Львове римо-католические верующие начали освящать пасхальные корзины

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 17:08
Во Львове римо-католические верующие начали освящать пасхальные корзины
Освящение пасхальных корзин в храме. Фото: Новини.LIVE

Во Львове верующие западного обряда уже начали традиционное освящение пасхальных корзин в субботу, 4 апреля. В римо-католических храмах проходят торжества накануне Пасхи.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

В храмах Львова начали освящать пасхальные корзины

Верующие западного обряда освящают пасхальные корзины именно сегодня, 4 апреля, ведь это Лазарева суббота по григорианскому календарю.

В этот день в римо-католической традиции принято благословлять праздничную пищу, которую будут потреблять после ночной литургии и в воскресенье Воскресения Христова.

У римо-католицьких храмах Львова почали освячувати паски
Верующие собрали в храме. Фото: Новини.LIVE

В храмы приходят семьи с праздничными корзинами, наполненными куличами, яйцами, мясными изделиями и другими праздничными блюдами.

Читайте также:

"Каждый год приходим святить пасху. В корзину положили все, как обычно: кулич, колбаска, соль... Все, как должно быть", — рассказала львовянка Вероника.

Львів'яни західного обряду почали освячувати паски
Пасхальные корзины львовян. Фото: Новини.LIVE

Священники проводят обряд освящения, благословляя пасхальные блюда и посетителей.

У римо-католицьких храмах у Львові освятили паски
Освящение пасхальных корзин во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как поделилась верующая Ирена, сегодня атмосфера в храме по-настоящему особенная.

"Конечно, это светлый праздник и эмоции переполняют. Каждый год мы здесь. Каждый из нас имеет Бога в сердце, но сегодня эмоции особенно переполняют", — поделилась женщина.

Віряни західного обряду почали освячувати паски у Львові
Верующие во время богослужения. Фото: Новини.LIVE

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла провели в последний путь военнослужащего ТЦК Олега Авдеева. Он погиб 2 апреля в результате ножевого ранения.

А также во Львове состоялся "Культурный Рамштайн", во время которого мэр Андрей Садовый призвал исключить РФ из списка ЮНЕСКО. Он отметил, что вражеские атаки разрушают культурное наследие Украины.

Львов католики Пасха 2026
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации