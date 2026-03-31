Головна Львів "Культурний Рамштайн" у Львові: Садовий просить виключити РФ з ЮНЕСКО

Дата публікації: 31 березня 2026 16:54
"Культурний Рамштайн" у Львові: Садовий просить виключити РФ з ЮНЕСКО
Мер Львова Андрій Сибіга. Фото: ЛМР

У Львові 31 березня зібралися понад пів сотні міністрів культури, послів і дипломатів європейських країн. Делегації прибули на так званий "культурний Рамштайн". Також вони на власні очі побачили наслідки останніх російських атак на місто.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Львова Андрій Садовий. 

"Культурний Рамштайн" у Львові

Садовий розповів, що до Львова прибули міністри культури з європейських країн, а також посли з різних держав світу. Метою візиту стало ознайомлення з наслідками останньої російської атаки на місто, зокрема пошкодженнями у зоні історичної спадщини ЮНЕСКО.

За його словами, іноземні делегації мають змогу особисто побачити масштаби руйнувань — піднятися до пошкоджених квартир, оглянути дахи будівель і місця влучання російських дронів.

Мер переконаний, що такий досвід дозволить міжнародним партнерам глибше усвідомити наслідки атак РФ на культурну спадщину.

"Коли вони піднімаються в ці квартири, на дахи і бачать епіцентр удару, вони набагато краще зрозуміють елементарні речі", — зазначив Садовий.

Він також наголосив на необхідності виключення Росії з ЮНЕСКО.

"Ми зобов'язані виключити Росію з ЮНЕСКО. Не може країна-терорист бути в організації, яка захищає історичну спадщину, адже росіяни її знищують", — підкреслив міський голова.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 березня росіяни атакували Львів ударними дронами. Вони вдарили по центру міста та по житловому будинку на Сихові. Внаслідок цього постраждали 24 людини. 

У Повітряних силах повідомляли, що безпілотники можуть долітати до Львова та області, оскільки на ефективність збиття впливають погодні умови та інші технічні фактори. 

Львів ЮНЕСКО Андрій Садовий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
