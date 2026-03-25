Головна Львів До Львова долетіли дрони: Ігнат розповів про ситуацію з ППО

До Львова долетіли дрони: Ігнат розповів про ситуацію з ППО

Дата публікації: 25 березня 2026 18:29
До Львова долетіли дрони: Ігнат розповів про ситуацію з ППО
Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Російські війська 24 березня випустили на Львів десять ударних дронів. Були влучання у центрі міста, відомо про поранених. Безпілотники можуть долітати до регіону, оскільки на ефективність збиття впливають погодні умови та інші технічні фактори. 

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі Ранок.LIVE

Чому до Львова долетіли БпЛА 

Ігнат розповів, що відомі місцеві підрозділи (від 80-ї десантно-штурмової бригади до Львівської зенітної ракетної бригади) не базуються в рідному місті, а перекинуті на найгарячіші ділянки фронту. Саме там формується перший, найважливіший рубіж перехоплення, де зенітні комплекси та дрони-перехоплювачі мають знищувати загрозу до того, як вона перетне країну.

"Там їх треба зупиняти, там будувати лінії оборони із засобів ППО, а також дронів-перехоплювачів... Таким чином, сюди буде долітати менше", — сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ. 

Також він пояснив, що на ефективність збиття впливають погодні умови та інші технічні фактори, деталізувати які командування не може з міркувань безпеки.

"Не те що не хотіли (збити, — ред.), є певні моменти, що не вдається. Є погодні умови, є складність інша", — підкреслив Юрій Ігнат. 

Атака на Львів 24 березня

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 24 березня у Львові пролунали потужні вибухи. В результаті атаки пошкоджено житловий будинок у центрі міста. Також зафіксовано ще одне влучання в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.

Наразі відомо про 24 поранених. Також внаслідок атаки є проблеми з транспортною мережею міста: пошкоджено автобуси та мережі руху електротранспорту.

Відомо, що в центрі Львова росіяни пошкодили ансамбль Бернардинського монастиря. Об'єкт розташований у межах історичного ареалу Львова та перебуває під посиленим захистом згідно з Міжнародним списком культурних цінностей. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
