Садовий визнав некоректною свою відповідь про сили ППО Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий визнав некоректною свою відповідь про сили протиповітряної оборони міста. За його словами, його реакція була емоційною. Він наголосив, що з великою повагою ставиться до сил ППО та всіх, хто захищає країну.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram у середу, 25 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Садовий пояснив свою заяву про ППО

Мер зауважив, що громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових.

"Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше", — каже Садовий.

За його словами, реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною. Він пояснив, що в той момент стояв перед палаючим будинком у центрі міста та бачив наслідки російського обстрілу.

Що передувало

Садовий після російського обстрілу 24 березня наголосив у коментарі Новини.LIVE, що має запитання щодо ефективності захисту міста, попри постійні закупівлі необхідних засобів.

"У мене є дуже багато запитань для всіх. Ми — місто, яке щодня купує дрони, антидронові системи, все, що нас просять. Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Моя задача зараз врятувати людей, щоб вони були у безпеці, щоб їм було де переночувати, щоб лікарні надали необхідну допомогу. Це ми зробимо", — сказав він.

Що кажуть у ЗСУ

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" прокоментував слова Садового про сили ППО. За його словами, упродовж березня щодоби в небі України літають безліч російських дронів.

"Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр. А насправді, чого ж вони, дрони РФ, долітають до Львова? Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця "маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…" припиніть, зробіть ласку", — наголосив "Мадяр".

Він звернув увагу, що за атаку з 556 дронів цілі досягли 15. Йдеться про 3%.

"Такого навіть розміру ральця у мерії не існує, от без жартів — не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати", — каже він.

"Мадяр" зауважив, що Садовому не варто дорікати тим, хто постійно збиває російські цілі.

Російський обстріл Львова 24 березня

Російські окупанти 24 березня атакували Львів дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок у центрі міста. Крім того, зафіксували ще два влучання.

Внаслідок російських ударів по Львівщині постраждали 32 людини. А 25 березня комунальники досі ліквідовують наслідки обстрілу. Наразі рух на вулиці Коперніка залишається перекритим.