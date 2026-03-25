Садовый признал некорректным свой ответ о силах ПВО Львова

Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый признал некорректным свой ответ о силах противовоздушной обороны города. По его словам, его реакция была эмоциональной. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к силам ПВО и всем, кто защищает страну.

Об этом Андрей Садовый написал в Telegram в среду, 25 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Мэр отметил, что община Львова максимально закрывает запросы, которые поступают от военных.

"Понимаю, что решение об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего", — говорит Садовый.

По его словам, реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной. Он пояснил, что в тот момент стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российского обстрела.

Пост Садового. Фото: скриншот

Что предшествовало

Садовый после российского обстрела 24 марта отметил в комментарии Новини.LIVE, что имеет вопросы относительно эффективности защиты города, несмотря на постоянные закупки необходимых средств.

"У меня есть очень много вопросов для всех. Мы — город, который ежедневно покупает дроны, антидронные системы, все, что нас просят. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Моя задача сейчас спасти людей, чтобы они были в безопасности, чтобы им было где переночевать, чтобы больницы оказали необходимую помощь. Это мы сделаем", — сказал он.

Что говорят в ВСУ

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" прокомментировал слова Садового о силах ПВО. По его словам, в течение марта ежесуточно в небе Украины летают множество российских дронов.

"Более того, совсем тихо в небе было на пальцах одной руки в течение всей зимы 25-26 гг. А на самом деле, чего же они, дроны РФ, долетают до Львова? Господин мэр сердцу милого города Льва! Извините, но тот ваш вечерний упрек или рекламацию покупателя "имею очень много вопросов ко всем, будем иметь разговор с военными, ежедневно покупаем ..." прекратите, сделайте одолжение", — отметил "Мадьяр".

Он обратил внимание, что за атаку из 556 дронов цели достигли 15. Речь идет о 3%.

"Такого даже размера ральца в мэрии не существует, вот без шуток — не существует такой ПВО на планете Земля, что руками воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов. Хотя конечно, есть над чем работать", — говорит он.

"Мадьяр" отметил, что Садовому не стоит упрекать тех, кто постоянно сбивает российские цели.

Пост "Мадьяра". Фото: скриншот

Российский обстрел Львова 24 марта

Российские оккупанты 24 марта атаковали Львов дронами. В результате обстрела поврежден дом в центре города. Кроме того, зафиксировали еще два попадания.

В результате российских ударов по Львовщине пострадали 32 человека. А 25 марта коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия обстрела. Сейчас движение на улице Коперника остается перекрытым.