До Львова долетели дроны: Игнат рассказал о ситуации с ПВО

Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Российские войска 24 марта выпустили на Львов десять ударных дронов. Были попадания в центре города, известно о раненых. Беспилотники могут долетать до региона, поскольку на эффективность сбивания влияют погодные условия и другие технические факторы.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

Почему во Львов долетели БпЛА

Игнат рассказал, что известные местные подразделения (от 80-й десантно-штурмовой бригады до Львовской зенитной ракетной бригады) не базируются в родном городе, а переброшены на самые горячие участки фронта. Именно там формируется первый, самый важный рубеж перехвата, где зенитные комплексы и дроны-перехватчики должны уничтожать угрозу до того, как она пересечет страну.

"Там их надо останавливать, там строить линии обороны из средств ПВО, а также дронов-перехватчиков... Таким образом, сюда будет долетать меньше", — сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Также он пояснил, что на эффективность сбития влияют погодные условия и другие технические факторы, детализировать которые командование не может из соображений безопасности.

Читайте также:

"Не то что не хотели (сбить, — ред.), есть определенные моменты, что не удается. Есть погодные условия, есть сложность другая", — подчеркнул Юрий Игнат.

Атака на Львов 24 марта

Как сообщали Новини.LIVE, днем 24 марта во Львове прогремели мощные взрывы. В результате атаки поврежден жилой дом в центре города. Также зафиксировано еще одно попадание в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.

Известно о 24 раненых. Также в результате атаки есть проблемы с транспортной сетью города: повреждены автобусы и сети движения электротранспорта.

Известно, что в центре Львова россияне повредили ансамбль Бернардинского монастыря. Объект расположен в пределах исторического ареала Львова и находится под усиленной защитой согласно Международному списку культурных ценностей.