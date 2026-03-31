"Культурный Рамштайн" во Львове: Садовый просит исключить РФ из ЮНЕСКО

Мэр Львова Андрей Сибига.

Во Львове 31 марта собрались более полусотни министров культуры, послов и дипломатов европейских стран. Делегации прибыли на так называемый "культурный Рамштайн". Также они воочию увидели последствия последних российских атак на город.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Культурный Рамштайн" во Львове

Садовый рассказал, что во Львов прибыли министры культуры из европейских стран, а также послы из разных государств мира. Целью визита стало ознакомление с последствиями последней российской атаки на город, в частности повреждениями в зоне исторического наследия ЮНЕСКО.

По его словам, иностранные делегации имеют возможность лично увидеть масштабы разрушений — подняться в поврежденные квартиры, осмотреть крыши зданий и места попадания российских дронов.

Мэр убежден, что такой опыт позволит международным партнерам глубже осознать последствия атак РФ на культурное наследие.

"Когда они поднимаются в эти квартиры, на крыши и видят эпицентр удара, они гораздо лучше поймут элементарные вещи", — отметил Садовый.

Он также отметил необходимость исключения России из ЮНЕСКО.

"Мы обязаны исключить Россию из ЮНЕСКО. Не может страна-террорист быть в организации, которая защищает историческое наследие, ведь россияне ее уничтожают", — подчеркнул городской голова.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 марта россияне атаковали Львов ударными дронами. Они ударили по центру города и по жилому дому на Сыхове. В результате этого пострадали 24 человека.

В Воздушных силах сообщали, что беспилотники могут долетать до Львова и области, поскольку на эффективность сбивания влияют погодные условия и другие технические факторы.