Львов оправляется от обстрела: часть дома законсервируют

Ликвидация последствий российского обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове продолжают ликвидировать последствия российского обстрела 24 марта. Часть дома, который пострадал от атаки, законсервируют. Коммунальщики оклеивают остатки окон.

Об этом сообщила руководительница Галицкой районной администрации Галина Гладяк в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке в среду, 25 марта.

Гладяк говорит, что часть дома, которая пострадала меньше, пригодна для проживания. По словам экспертов, жители смогут вернуться в свои дома. Руководительница ГА говорит, что в ближайшее время восстановят подачу газа, воды и электричества.

Коммунальщики ликвидируют последствия российского обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Что касается подъезда, который разрушен больше, то мы уже сегодня начали демонтажные работы всех аварийных элементов. Завтра мы эти работы продолжаем. Вероятно, эта часть здания будет законсервирована, будут изготовлены полностью технические выводы, будет разработан проект, после чего будут выполняться работы", — добавила Гладяк.

Жители поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Российский обстрел Львова 24 марта

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового, оккупанты 24 марта атаковали город дронами. В результате обстрела зафиксированы значительные повреждения.

Впоследствии стало известно, что противник атаковал три локации — повреждены 24 жилых дома. На Сыхове сегодня работали 50 работников коммунальных служб, которые ликвидировали последствия российских ударов. В результате обстрела на Львовщине ранения получили 32 человека.

Кроме того, Садовый отметил, есть вопросы относительно эффективности защиты города, несмотря на постоянные закупки средств. Однако уже сегодня мэр признал свои слова некорректными.