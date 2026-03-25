Львів оговтується від обстрілу: частину будинку законсервують

Львів оговтується від обстрілу: частину будинку законсервують

Дата публікації: 25 березня 2026 20:02
Дата публікації: 25 березня 2026 20:02
Ліквідація наслідків російського обстрілу Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу 24 березня. Частину будинку, який постраждав від атаки, законсервують. Комунальники обклеюють залишки вікон.

Про це повідомила очільниця Галицької районної адміністрації Галина Гладяк у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці у середу, 25 березня.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Львова

Гладяк каже, що частина будинку, яка постраждала менше, придатна для проживання. За словами експертів, мешканці зможуть повернутися до своїх домівок. Очільниця РА каже, що найближчим часом відновлять подачу газу, води та електрики.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Львова 25 березня
Комунальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Щодо підʼїзду, який зруйнований більше, то ми вже сьогодні розпочали демонтажні роботи усіх аварійних елементів. Завтра ми ці роботи продовжуємо. Ймовірно, ця частина будівлі буде законсервована, будуть виготовлені повністю технічні висновки, буде розроблений проєкт, після чого будуть виконуватися роботи", — додала Гладяк.

Пошкоджений будинок у Львові
Мешканці пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Російський обстріл Львова 24 березня

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового, окупанти 24 березня атакували місто дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано значні пошкодження

Читайте також:

Згодом стало відомо, що противник атакував три локації — пошкоджено 24 житлових будинки. На Сихові сьогодні працювали 50 працівників комунальних служб, які ліквідовували наслідки російських ударів. Внаслідок обстрілу на Львівщині поранення отримали 32 людини

Крім того, Садовий наголосив, є питання стосовно ефективності захисту міста, попри постійні закупівлі засобів. Однак вже сьогодні мер визнав свої слова некоректними.

війна Львів обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
