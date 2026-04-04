У Львові римо-католицькі віряни почали освячувати великодні кошики

Освячення великодніх кошиків у храмі. Фото: Новини.LIVE

У Львові віряни західного обряду вже розпочали традиційне освячення великодніх кошиків у суботу, 4 квітня. У римо-католицьких храмах відбуваються урочистості напередодні Великодня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У храмах Львова почали освячувати великодні кошики

Віряни західного обряду освячують великодні кошики саме сьогодні, 4 квітня, адже це Лазарева субота за григоріанським календарем.

У цей день у римо-католицькій традиції прийнято благословляти святкову їжу, яку споживатимуть після нічної літургії та в неділю Воскресіння Христового.

Віряни зібрали у храмі. Фото: Новини.LIVE

До храмів приходять родини зі святковими кошиками, наповненими пасками, яйцями, м'ясними виробами та іншими святковими стравами.

"Щороку приходимо святити паску. У кошик поклали все, як зазвичай: паска, ковбаска, сіль... Усе, як має бути", — розповіла львів'янка Вероніка.

Великодні кошики львів'ян. Фото: Новини.LIVE

Священники проводять обряд освячення, благословляючи великодні страви та відвідувачів.

Освячення великодніх кошиків у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як поділилася вірянка Ірена, сьогодні атмосфера у храмі по-справжньому особлива.

"Звичайно, це світле свято і емоції переповнюють. Щороку ми є тут. Кожен з нас має Бога в серці, але сьогодні емоції особливо переповнюють", — поділилася жінка.

Віряни під час богослужіння. Фото: Новини.LIVE

