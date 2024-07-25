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Цена на топливо в Украине вырастет — что об этом думают водители во Львове

25 июля 2024 06:20
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Повышение акциза на горючее: как относятся львовяне к удорожанию бензина
Цены на топливо во Львове сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В Украине ожидается подорожание топлива — бензина, дизеля и автогаза. По решению Верховной Рады Украины, цены на топливо вырастут в сентябре. Следовательно, бензин подорожает на 1,5 грн за литр, дизель — на 2 грн и газ — на 5 грн.

Новини.LIVE спросили у водителей, как на них влияет повышение цены на топливо, пересядут ли они на общественный транспорт и сколько сегодня тратят на топливо.

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Большинство опрошенных не поддерживают такие действия властей и волнуются, что рост цен на топливо повлечет за собой рост цен на продукты и услуги. Люди также возмущаются тем, что обещания властей не поднимать цены во время войны так и остались обещаниями. Однако большинство опрошенных отмечают, что даже после роста акцизов пользоваться автомобилем не перестанут.

"На меня это очень влияет, потому что я пенсионерка и человек с инвалидностью. Без машины никуда. На неделю трачу 15 литров бензина. Я считаю, что есть другие возможности наполнить бюджет без поднятия акциза на топливо", — говорит женщина.

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Авто на паркинге во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Негативно, конечно. Цены и так высоки. Я в неделю на топливо трачу 500 грн. Если цены вырастут стремительно, то придется меньше пользоваться автомобилем", — отмечает мужчина.

"Пользуюсь автомобилем каждый день и трачу на топливо три тысячи грн в неделю. Цены на топливо никогда не целесообразно поднимать", — добавляет парень.

"Поднятие цен на топливо никогда не будет хорошей новостью, но мы живем в таких реалиях, что у нас цены на все поднимаются. Я трачу тысячу гривен в неделю, и если цены вырастут, все равно буду ездить на машине", — говорит опрошенная львовянка.

"Сейчас меньше езжу машиной. В неделю 20 литров трачу на машину. Если еду на восток к нашим ребятам, то дорога в одну сторону обходилась около шести тысяч гривен. По-моему, сегодня нецелесообразно поднимать цены на горючее, и сейчас происходит беспредел", — подчеркивает мужчина.

Напомним, мы ранее писали, как Украина причастна к вероятному удорожанию горючего в Венгрии и Словакии.

Мы также писали, что одесситы думают о повышении акцизов на горючее в Украине.

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