Підвищення акцизу на пальне: як ставляться львів'яни до здорожчання бензину

Ціни на пальне у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується здорожчання пального — бензину, дизеля та автогазу. За рішенням Верховної Ради України, ціни на пальне зростуть у вересні. Відтак, бензин подорожчає на 1,5 грн за літр, дизель — на 2 грн, і газ — на 5 грн.

Новини.LIVE запитали у водіїв, як на них впливає підвищення ціни на пальне, чи пересядуть на громадський транспорт та скільки сьогодні витрачають на пальне.

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Більшість опитаних не підтримують такі дії влади і хвилюються, що зростання цін на пальне потягне за собою зростання цін на продукти та послуги. Люди також обурюються, що обіцянки влади не підіймати ціни під час війни так і залишилися обіцянками. Проте опитані зазначають, що навіть після зростання акцизів користуватися авто не перестануть.

"На мене це дуже впливає, тому що я пенсіонерка та людина з інвалідністю. Без машини нікуди. На тиждень витрачаю 15 літрів бензину. Я вважаю, що є інші можливості наповнити бюджет без підняття акцизу на паливо", — каже жінка.

Авто на паркінгу у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Негативно, звичайно. Ціни і так високі. Я за тиждень на пальне витрачаю 500 грн. Якщо ціни зростуть стрімко, то прийдеться менше користуватись автівкою", — зазначає чоловік.

"Користуюсь автівкою щодня і витрачаю на пальне три тисячі грн на тиждень. Ціни на пальне ніколи не є доцільним підіймати", — додає хлопець.

"Підняття цін на пальне ніколи не буде хорошою новиною, але ми живемо в таких реаліях, що в нас ціни на все підіймаються. Я витрачаю тисячу гривень на тиждень і якщо ціни зростуть, все одно буду їздити машиною", — каже опитана львів'янка.

"Зараз менше їжджу машиною. На тиждень 20 літрів витрачаю на машину. Якщо їду на схід до наших хлопців, то дорога в одну сторону обходилась близько шести тисяч гривень. Як на мене, сьогодні недоцільно підіймати ціни на пальне, і зараз відбувається свавілля", — наголошує чоловік.

Нагадаємо, ми раніше писали, як Україна причетна до ймовірного подорожчання пального в Угорщині та Словаччині.

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