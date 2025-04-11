Цены на яйца перед Пасхой 2025 — где дешевле купить во Львове

Цены на яйца во Львове — сколько платим перед Пасхой
Накануне Пасхи спрос на яйца традиционно растет — хозяйки готовят куличи, планируют покраску, поэтому десяток яиц превращается из обыденного продукта в главного героя праздничной корзины.
Новини.LIVE проверили, сколько придется заплатить за десяток яиц накануне Пасхи. Мы сравнили цены на рынке и в супермаркетах.
Цены на яйца во Львове 2025 года
По состоянию на начало апреля этого года, стоимость десятка куриных яиц во львовских супермаркетах колеблется в пределах от 68 до 124 гривен, в зависимости от бренда и категории продукта. Стоит отметить, что цены могут меняться в зависимости от акционных предложений и наличия товара.
- "Шаничі СВ" — 68 гр/6шт
- "Вільний вигул" — 93 грн/10шт
- "Квочка преміум" — 88 грн/10шт
- "Здорова формула" — 92 грн/10шт
- "Квочка" — 124 грн 15шт/10 шт
Цены на рынках Львова
На городских рынках цены на яйца могут быть несколько ниже или выше, в зависимости от поставщика продукта. Обычно, домашние яйца стоят дороже из-за их экологичности и натуральности. Средняя стоимость десятка домашних яиц на рынках Львова составляет около 60-70 грн.
Как сообщила в комментарии Новини.LIVE продавщица, более дорогие яйца покупают чаще. А что касается подорожания цен, то уже три недели цены на товар не поднимали.
"Люди покупают все яйца. Кому какие по карману. Но обычно, более дорогие берут чаще. Пока цены не поднимали. Это все зависит от поставщика", — отмечает продавщица.
- Яйца перепелки — 55 грн/20шт
- "Молода курка" — 5 грн/шт
- "Ясен світ" — 6,50 грн/шт
- "Крупець" — 5,80 грн/шт
- "Косів" — 6,20 грн/шт
- "Ферма" — 6 грн/шт
- "Гулівер" — 7,50 грн/шт
Напомним, мы ранее писали, какие цены на яйца в супермаркете АТБ.
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