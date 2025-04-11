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Цены на яйца во Львове — сколько платим перед Пасхой

11 апреля 2025 14:05
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Цены на яйца перед Пасхой 2025 — где дешевле купить во Львове
Женщина покупает яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Накануне Пасхи спрос на яйца традиционно растет — хозяйки готовят куличи, планируют покраску, поэтому десяток яиц превращается из обыденного продукта в главного героя праздничной корзины.

Новини.LIVE проверили, сколько придется заплатить за десяток яиц накануне Пасхи. Мы сравнили цены на рынке и в супермаркетах.

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Цены на яйца во Львове 2025 года

По состоянию на начало апреля этого года, стоимость десятка куриных яиц во львовских супермаркетах колеблется в пределах от 68 до 124 гривен, в зависимости от бренда и категории продукта. Стоит отметить, что цены могут меняться в зависимости от акционных предложений и наличия товара.

  • "Шаничі СВ" — 68 гр/6шт
  • "Вільний вигул" — 93 грн/10шт
  • "Квочка преміум" — 88 грн/10шт 
  • "Здорова формула" — 92 грн/10шт
  • "Квочка" — 124 грн 15шт/10 шт
Ціни на яйця у Львові
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE
Ціни у Львові на яйця
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE
Яйця у Львові
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують яйця у Львові
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE

Цены на рынках Львова

На городских рынках цены на яйца могут быть несколько ниже или выше, в зависимости от поставщика продукта. Обычно, домашние яйца стоят дороже из-за их экологичности и натуральности. Средняя стоимость десятка домашних яиц на рынках Львова составляет около 60-70 грн.

Ціни на яйця на ринках Львову
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують яйця на ринку у Львові
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE продавщица, более дорогие яйца покупают чаще. А что касается подорожания цен, то уже три недели цены на товар не поднимали.

Ціни на яйця у Львові
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE
Ціни на яйця у Львові у 2025 році
Цены на яйца во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Люди покупают все яйца. Кому какие по карману. Но обычно, более дорогие берут чаще. Пока цены не поднимали. Это все зависит от поставщика", — отмечает продавщица.

  • Яйца перепелки — 55 грн/20шт
  • "Молода курка" — 5 грн/шт
  • "Ясен світ" — 6,50 грн/шт
  • "Крупець" — 5,80 грн/шт 
  • "Косів" — 6,20 грн/шт 
  • "Ферма" — 6 грн/шт 
  • "Гулівер" — 7,50 грн/шт 

Напомним, мы ранее писали, какие цены на яйца в супермаркете АТБ.

Мы также писали, как приготовить омлет из куриных яиц без жира.

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