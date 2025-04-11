Ціни на яйця перед Великоднем 2025 — де дешевше купити у Львові

Жінка купує яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня попит на яйця традиційно зростає — господині готують паски, планують фарбування, тож десяток яєць перетворюється з буденного продукту на головного героя святкового кошика.

Новини.LIVE перевірили, скільки доведеться заплатити за десяток яєць напередодні Великодня. Ми порівняли ціни на ринку та в супермаркетах.

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Ціни на яйця у Львові 2025

Станом на початок квітня цього року, вартість десятка курячих яєць у львівських супермаркетах коливається в межах від 68 до 124 гривень, залежно від бренду та категорії продукту. Варто зазначити, що ціни можуть змінюватися залежно від акційних пропозицій та наявності товару.

"Шаничі СВ" — 68 гр/6шт

"Вільний вигул" — 93 грн/10шт

"Квочка преміум" — 88 грн/10шт

"Здорова формула" — 92 грн/10шт

"Квочка" — 124 грн 15шт/10 шт

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на ринках Львова

На міських ринках ціни на яйця можуть бути дещо нижчими або вищими, залежно від постачальника продукту. Зазвичай, домашні яйця коштують дорожче через їхню екологічність та натуральність. Середня вартість десятка домашніх яєць на ринках Львова становить близько 60-70 грн.

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE продавчиня, дорожчі яйця купують частіше. А що ж до здорожчання цін, то вже три тижні ціни на товар не підіймали.

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Люди купують всі яйця. Кому які по кишені. Та зазвичай, дорожчі беруть частіше. Поки ціни не підіймали. Це все залежить від постачальника", — наголошує продавчиня.

Яйця перепілки — 55 грн/20шт

"Молода курка" — 5 грн/шт

"Ясен світ" — 6,50 грн/шт

"Крупець" — 5,80 грн/шт

"Косів" — 6,20 грн/шт

"Ферма" — 6 грн/шт

"Гулівер" — 7,50 грн/шт

Нагадаємо, ми раніше писали, які ціни на яйця в супермаркеті АТБ.

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