Цены на хлеб шокируют во Львове — что сегодня покупают украинцы

Женщина покупает хлеб в магазине. Фото: Новини.LIVE

В Украине стремительно дорожают хлебобулочные изделия. По прогнозам профильных экспертов, до конца 2025 года цены на хлеб могут вырасти еще на 15-20%. Причины — увеличение стоимости муки, энергоресурсов, аренды и доставки.

Новини.LIVE посетили одну из пекарен во Львове, чтобы узнать, как меняется цена на хлеб, чем торгуют сегодня — и что больше всего покупают украинцы.

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Цены на хлеб растут

Менеджер одного из сетевых хлебных магазинов во Львове рассказывает, что самые демократичные цены — на бездрожжевой цельнозерновой хлеб, который продается на развес. Один кусочек, весом около 400-500 граммов, стоит от 23 до 36 гривен, в зависимости от вида и размера.

"Самый дешевый из нашего ассортимента — это бездрожжевой пшеничный цельнозерновой или гречневый. Их обычно покупают кусочками. Также есть пшенично-гречневый хлеб с луком — он идет четвертинками. Такой кусочек стоит от 23 до 36 гривен", — говорит она.

Среди топов продаж — более крафтовые, полезные позиции. Например, гречневый багет с сыром, который тоже берут охотно, несмотря на более высокую цену.

"У нас очень любят бабушкин хлеб — он с пюре из картофеля и вареной гречкой. Но самый популярный, пожалуй, цельнозерновой. Есть еще багет из гречневой муки — он стоит 66 гривен. Но берут. Не пугает людей цена, если они знают, за что платят", — объясняет продавщица.

Цены на хлеб в пекарне. Фото: Новини.LIVE

Цены на хлеб напрямую зависят от качества муки, поставок, электроэнергии и инфляции. Производители уже сейчас готовятся к новому витку подорожания до конца года, хотя официально новых прайсов пока не объявляли.

"Мы используем муку только высших сортов, много хлебов делаем на закваске. Если будет расти цена на закупочный продукт, то и цена будет расти. Пока существенного подорожания не предполагалось, но это лишь вопрос времени", — добавляет менеджер.

Стоимость "Культового батона". Фото: Новини.LIVE

В пекарне отмечают: спрос сместился в сторону полезного хлеба. Чаще покупают именно цельнозерновой, гречневые или ржаные сорта — даже если это дороже.

"Классические белые батоны берут меньше. Люди стали более сознательными: выбирают полезное. Цельнозерновой, на закваске, с семенами, без дрожжей — это сейчас топ", — рассказывает работница.

К слову, государственная служба статистики Украины уже зафиксировала рост:

батон пшеничный подорожал с 24 до 28 грн (+16%)

ржаной хлеб — с 30 до 36 грн (+20%)

формовой "украинский" — с 32 до 39 грн (+21%)

Напомним, мы ранее писали, как приготовить полезный хлеб из чечевицы дома.

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