Ціни на хліб шокують у Львові - що сьогодні купують українці

Жінка купує хліб у магазині. Фото: Новини.LIVE

В Україні стрімко дорожчають хлібобулочні вироби. За прогнозами профільних експертів, до кінця 2025 року ціни на хліб можуть зрости ще на 15–20%. Причини — збільшення вартості борошна, енергоресурсів, оренди та доставки.

Новини.LIVE завітали до однієї з пекарень у Львові, щоб дізнатись, як змінюється ціна на хліб, чим торгують сьогодні і що найбільше купують українці.

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Ціни на хліб зростають

Менеджерка однієї з мережевих хлібних крамниць у Львові розповідає, що найдемократичніші ціни — на бездріжджовий цілозерновий хліб, який продається на вагу. Один шматочок вагою близько 400–500 грамів коштує від 23 до 36 гривень, залежно від виду та розміру.

"Найдешевший із нашого асортименту — це бездріжджовий пшеничний цілозерновий або гречаний. Їх зазвичай купують шматочками. Також є пшенично-гречаний хліб із цибулею — він йде четвертинками. Такий шматочок коштує від 23 до 36 гривень", — каже вона.

Серед топів продажу — більш крафтові, корисні позиції. Наприклад, гречаний багет із сиром, який теж беруть охоче, попри вищу ціну.

"У нас дуже люблять бабусин хліб — він із пюре з картоплі та вареною гречкою. Але найпопулярніший, мабуть, цілозерновий. Є ще багет із гречаного борошна — він коштує 66 гривень. Але беруть. Не лякає людей ціна, якщо вони знають, за що платять", — пояснює продавчиня.

Ціни на хліб у пекарні. Фото: Новини.LIVE

Ціни на хліб напряму залежать від якості борошна, постачання, електроенергії та інфляції. Виробники вже зараз готуються до нового витка подорожчання до кінця року, хоча офіційно нових прайсів поки не оголошували.

"Ми використовуємо борошно тільки вищих сортів, багато хлібів робимо на заквасці. Якщо буде підвищуватися ціна на закупівельний продукт, то й ціна зростатиме. Поки суттєвого подорожчання не передбачалося, але це лише питання часу", — додає менеджерка.

Вартість "Культового батону". Фото: Новини.LIVE

У пекарні зазначають: попит змістився у бік корисного хліба. Частіше купують саме цілозерновий, гречані чи житні сорти — навіть якщо це дорожче.

"Класичні білі батони беруть менше. Люди стали свідоміші: обирають корисне. Цілозерновий, на заквасці, з насінням, без дріжджів — це зараз топ", — розповідає працівниця.

До слова, державна служба статистики України вже зафіксувала зростання:

батон пшеничний подорожчав з 24 до 28 грн (+16%)

житній хліб — із 30 до 36 грн (+20%)

формовий "український" — із 32 до 39 грн (+21%)

Нагадаємо, ми раніше писали, як приготувати корисний хліб з сочевиці вдома.

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